Bakanlıktan 'resmi hizmete mahsus araç' açıklaması: 'İzin/onay/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkân bulunmamaktadır'
Bakanlıktan 'resmi hizmete mahsus araç' açıklaması: 'İzin/onay/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkân bulunmamaktadır'
Sputnik Türkiye
Manken Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde ön camında; Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Resmi hizmete mahsustur" yazılı kart olan bir araçla görüntülenmişti... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde İstanbul Bebek'te bir otel çıkışında görüntülendi. Şahin, otelden arkadaşının kendisine tahsis ettiği özel koruma ve şoförlü araçla ayrıldı. Aracın ön camındaki, "Resmi hizmete mahsustur" yazılı kart dikkat çekti.Şevval Şahin'in bindiği aracın camındaki resmi araç yazısı tepkiye neden olurken Ticaret Bakanlığı, söz konusu aracın bakanlığa ait olmadığını açıkladı. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu araç tanıtım kartının yasa dışı kullanıldığı belirtildi. Açıklama; Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Uysan tarafından yapıldı.'Bakanlığa tahsis edilmiş bir araç değil'
Bakanlıktan 'resmi hizmete mahsus araç' açıklaması: 'İzin/onay/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkân bulunmamaktadır'
Manken Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde ön camında; Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Resmi hizmete mahsustur" yazılı kart olan bir araçla görüntülenmişti. Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı ve "Ticaret Bakanlığımıza ait veyahut Bakanlığımıza tahsis edilmiş bir araç kesinlikle değil" denildi.
Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde İstanbul Bebek'te bir otel çıkışında görüntülendi. Şahin, otelden arkadaşının kendisine tahsis ettiği özel koruma ve şoförlü araçla ayrıldı. Aracın ön camındaki, "Resmi hizmete mahsustur" yazılı kart dikkat çekti.
Şevval Şahin'in bindiği aracın camındaki resmi araç yazısı tepkiye neden olurken Ticaret Bakanlığı, söz konusu aracın bakanlığa ait olmadığını açıkladı. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu araç tanıtım kartının yasa dışı kullanıldığı belirtildi. Açıklama; Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Uysan tarafından yapıldı.
'Bakanlığa tahsis edilmiş bir araç değil'
"Bahse konu haberde yer alan araç, Ticaret Bakanlığımıza ait veyahut Bakanlığımıza tahsis edilmiş bir araç kesinlikle olmayıp, aracın Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Altın Ateş Kimya AŞ'nin temsilcisi Ali Uğur Ateş'in oğlu, aynı zamanda anılan Birliğin Yönetim Kurulu Üyesi AAG Kimya Dış Ticaret AŞ'nin temsilcisi olan Burak Ateş'in kullanımında olduğu görülmektedir. Söz konusu yasa dışı araç tanıtım kartı kullanımının, Bakanlığımız izni/onayı/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkân bulunmamaktadır. Ancak, yanlış kullanımların devam etmekte olduğu anlaşıldığından, gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını teminen konu İstanbul ve Mersin Valiliklerine de intikal ettirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."