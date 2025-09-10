https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/bakanliktan-resmi-hizmete-mahsus-arac-aciklamasi-izinonaybilgisi-dahilinde-gerceklesmesine-imkn-1099248270.html

Bakanlıktan 'resmi hizmete mahsus araç' açıklaması: 'İzin/onay/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkân bulunmamaktadır'

Manken Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde ön camında; Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Resmi hizmete mahsustur" yazılı kart olan bir araçla görüntülenmişti... 10.09.2025, Sputnik Türkiye

Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde İstanbul Bebek'te bir otel çıkışında görüntülendi. Şahin, otelden arkadaşının kendisine tahsis ettiği özel koruma ve şoförlü araçla ayrıldı. Aracın ön camındaki, "Resmi hizmete mahsustur" yazılı kart dikkat çekti.Şevval Şahin'in bindiği aracın camındaki resmi araç yazısı tepkiye neden olurken Ticaret Bakanlığı, söz konusu aracın bakanlığa ait olmadığını açıkladı. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu araç tanıtım kartının yasa dışı kullanıldığı belirtildi. Açıklama; Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Uysan tarafından yapıldı.'Bakanlığa tahsis edilmiş bir araç değil'

