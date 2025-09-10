https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/bakan-isikhan-detaylarini-duyurdu-calisan-kadina-destek--1099244885.html
Bakan Işıkhan detaylarını duyurdu: Çalışan kadına destek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile Yılı kapsamında "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi" ile çocuklu çalışan kadınlara desteğin... 10.09.2025
Bakan Işıkhan çalışma hayatını güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek çalışan kadınlara verilecek desteğin detaylarını duyurdu. Çocuk bakım desteğini 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını vurgulayan Bakan Işıkhan, ailelere daha fazla destek olmak adına destek süresini 3 aydan 6 aya çıkardıklarının altını çizdi. Işıkhan, daha fazla kadının yararlanmasını sağlamak için uygulanan yaş sınırını kaldırdıklarını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile Yılı kapsamında "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi" ile çocuklu çalışan kadınlara desteğin detaylarını duyurdu. Çalışan çocuklu kadına toplamda 157 bin 500 liraya kadar destek sağlandığını belirtti.
Bakan Işıkhan çalışma hayatını güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek çalışan kadınlara verilecek desteğin detaylarını duyurdu.
"İstihdam edilen her kadın için işverene 3 aylık toplam 97 bin 500 liraya kadar istihdam desteği ve istihdam edilen kadının çocuğu olması halinde kadın çalışana, 6 aylık toplam 60 bin liraya kadar çocuk bakım desteği ile toplamda 157 bin 500 liraya kadar maddi destek sağlıyoruz"
Çocuk bakım desteğini 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını vurgulayan Bakan Işıkhan, ailelere daha fazla destek olmak adına destek süresini 3 aydan 6 aya çıkardıklarının altını çizdi.
Işıkhan, daha fazla kadının yararlanmasını sağlamak için uygulanan yaş sınırını kaldırdıklarını belirtti.