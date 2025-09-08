https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/iran-fuze-programi-ve-savunma-kabiliyetleri-konusunda-muzakere-edilmeyecek-1099198942.html

İran: Füze programı ve savunma kabiliyetleri konusunda müzakere edilmeyecek

İran: Füze programı ve savunma kabiliyetleri konusunda müzakere edilmeyecek

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin taleplerine yanıt vererek füze programı dahil ülkenin savunma kabiliyetlerinin hiçbir koşulda müzakere... 08.09.2025

İran, ABD’nin talep ettiği şekilde füze programı ve savunma kabiliyetleri konusunda müzakere etmeyeceğini bir kez daha vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’daki basın toplantısında yaptığı açıklamada, “İran ülkenin savunma kabiliyetleri ve imkanları konusunda hiçbir koşulda müzakere etmeyecektir. Bu, tartışılmaz ve sarsılmaz bir ilkedir” ifadelerini kullandı.Bekayi, İran’ın nükleer programı ve Avrupa Birliği ile yürütülen temaslara değinerek İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Doha’da AB Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştüğünü, bazı önerilerin gündeme geldiğini ancak bunların şu anda ilgili makamlarla istişare edildiğini belirtti.'UAEA'dan adil bir rapor bekliyorduk'Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) son raporunu da değerlendiren Bekayi, “Sahadaki gerçekleri dikkate alan adil bir rapor bekliyorduk” dedi. UAEA ile uzmanlar düzeyinde yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediğini kaydeden sözcü, önümüzdeki dönemde yeni işbirliği modelleri üzerinde çalışıldığını açıkladı.ABD’nin BM Genel Kurulu’na katılacak İranlı yetkililere yönelik getirmek istediği kısıtlamaları uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendiren Bekayi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın New York’taki Genel Kurul’a katılacağını da duyurdu.'15 Eylül'de Viyana'da karar tasarısı sunulacak'Ayrıca İran’ın 15 Eylül’de Viyana’da başlayacak UAEA Genel Konferansı’nda “ülkelerin barışçıl nükleer tesislerine yönelik her türlü saldırı veya tehdidin yasaklanması” konulu bir karar tasarısı sunacağını açıklayan Bekayi, ABD’nin muhtemel muhalefetinin uluslararası hukuku hiçe saymak anlamına geleceğini vurguladı.Bekayi, “Bugün İran ulusunun, egemenliğini, onurunu, bağımsızlığını ve güvenliğini savunmak için gerekli araçlar konusunda hiçbir müzakere veya diyaloğa izin vermeyeceği her zamankinden daha açık hale gelmiştir” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

i̇ran

