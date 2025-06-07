https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/alzheimerin-erken-teshisinde-devrim-yeni-kan-testi-yuzde-95-dogrulukla-hastaligi-tespit-edebiliyor-1096859784.html
Alzheimer'ın erken teşhisinde devrim: Yeni kan testi yüzde 95 doğrulukla hastalığı tespit edebiliyor
Alzheimer'ın erken teşhisinde devrim: Yeni kan testi yüzde 95 doğrulukla hastalığı tespit edebiliyor
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Alzheimer hastalığını yalnızca bir kan örneğiyle yüzde 95’e varan doğrulukla teşhis edebilen yeni bir yöntem geliştirdi. Yıllardır invaziv... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T17:27+0300
2025-06-07T17:27+0300
2025-06-07T17:27+0300
sağlik
göteborg
amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda)
pet
alzheimer
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Alzheimer hastalığının teşhisi genellikle beyin taramaları ve lomber ponksiyon gibi zahmetli, maliyetli ve hastalar için zorlu işlemlerle yapılıyor. İngiltere merkezli bir ekip tarafından geliştirilen yeni kan testi yöntemi, bu süreci tamamen değiştirebilir.Araştırmacılar, kan örneği üzerinden yapılan testin beyindeki amiloid beta ve p-tau217 adlı proteinleri yüksek doğrulukla tespit edebildiğini belirtiyor. Bu proteinler, Alzheimer hastalığının en erken belirteçleri arasında yer alıyor.Yüzde 95'e varan doğruluk oranıyla öne çıkıyorYeni geliştirilen kan testi, beyin omurilik sıvısından (BOS) alınan örneklerle yapılan testlerle kıyaslandığında yüzde 97, PET taramalarıyla kıyaslandığında ise yüzde 95 doğruluk oranına ulaştığı aktarıldı.Araştırmada kullanılan veri seti, 786 kişi üzerinden analiz edildi. Katılımcıların çoğu, ortalama 55 yaşın üzerindeydi. Uzmanlara göre bu yaş grubunda erken tanı, tedavi sürecinin başarısını belirleyen en kritik faktör. Testin geliştirilmesinde yer alan şirketler ve bilim insanları, bu yöntemin Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından da onaylandığını belirtti.'Dönüm noktası olabilir'Uzmanlar, bu gelişmeyi Alzheimer araştırmalarında bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Göteborg Üniversitesi'nde görevli baş araştırmacı Dr. Sebastian Palmqvist, “Bu test, hem sağlık sistemi hem de hastalar için büyük bir fark yaratacak. Kolay uygulanabilirliği sayesinde yaygın taramalara da olanak tanıyabilir” dedi.Alzheimer’da erken teşhis neden önemli?Alzheimer hastalığı ilerleyici bir nörolojik bozukluk olduğu için, erken evrede teşhis edilmesi yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor. Hastalığın başlangıç aşamasında yapılan tedaviler, semptomların şiddetlenmesini yavaşlatabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/uzmani-acikladi-bazi-kanser-turleri-ve-alzheimerda-erken-teshis-yapay-zekayla-mumkun-1095886006.html
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göteborg, amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda), pet, alzheimer
göteborg, amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda), pet, alzheimer
Alzheimer'ın erken teşhisinde devrim: Yeni kan testi yüzde 95 doğrulukla hastalığı tespit edebiliyor
Bilim insanları, Alzheimer hastalığını yalnızca bir kan örneğiyle yüzde 95’e varan doğrulukla teşhis edebilen yeni bir yöntem geliştirdi. Yıllardır invaziv yöntemlerle yapılan tanılara karşı bu gelişmeyle erken teşhisi kolaylaştırabileceği öngörülüyor.
Alzheimer hastalığının teşhisi genellikle beyin taramaları ve lomber ponksiyon gibi zahmetli, maliyetli ve hastalar için zorlu işlemlerle yapılıyor. İngiltere merkezli bir ekip tarafından geliştirilen yeni kan testi yöntemi, bu süreci tamamen değiştirebilir.
Araştırmacılar, kan örneği üzerinden yapılan testin beyindeki amiloid beta ve p-tau217 adlı proteinleri yüksek doğrulukla tespit edebildiğini belirtiyor. Bu proteinler, Alzheimer hastalığının en erken belirteçleri arasında yer alıyor.
Yüzde 95'e varan doğruluk oranıyla öne çıkıyor
Yeni geliştirilen kan testi, beyin omurilik sıvısından (BOS) alınan örneklerle yapılan testlerle kıyaslandığında yüzde 97, PET taramalarıyla kıyaslandığında ise yüzde 95 doğruluk oranına ulaştığı aktarıldı.
Araştırmada kullanılan veri seti, 786 kişi üzerinden analiz edildi. Katılımcıların çoğu, ortalama 55 yaşın üzerindeydi. Uzmanlara göre bu yaş grubunda erken tanı, tedavi sürecinin başarısını belirleyen en kritik faktör. Testin geliştirilmesinde yer alan şirketler ve bilim insanları, bu yöntemin Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından da onaylandığını belirtti.
Uzmanlar, bu gelişmeyi Alzheimer araştırmalarında bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Göteborg Üniversitesi'nde görevli baş araştırmacı Dr. Sebastian Palmqvist, “Bu test, hem sağlık sistemi hem de hastalar için büyük bir fark yaratacak. Kolay uygulanabilirliği sayesinde yaygın taramalara da olanak tanıyabilir” dedi.
Alzheimer’da erken teşhis neden önemli?
Alzheimer hastalığı ilerleyici bir nörolojik bozukluk olduğu için, erken evrede teşhis edilmesi yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor. Hastalığın başlangıç aşamasında yapılan tedaviler, semptomların şiddetlenmesini yavaşlatabiliyor.