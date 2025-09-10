https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/aliskanliklar-degismiyor-turkiyede-yastik-altinda-363-milyar-dolarlik-altin-yatiyor-1099267021.html

Alışkanlıklar değişmiyor: Türkiye'de 'yastık altında' 363 milyar dolarlık altın yatıyor

Güvenli liman 'altından' vazgeçmeyenler yatırımlarını altına yönelik yaparken, 'yastık altında' yatan servetin büyüklüğü de ortaya çıktı. 10.09.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye'de bireysel tasarruf eğilimlerini inceleyen bir araştırmaya göre güvenli liman olan altın 'yastık altında' tutulmaya devam ediyor. Asıl merak edilen 'ne kadar altın yastık altında?' sorusunu ise Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı. Prof. Dr. Kara'nın hesabına göre; Türkiye’de altın stokunun 4 bin 210 ton olduğunu tahmin ediyor. Değeri 500 milyar dolar. Bunun 363 milyar doları yastık altında.Türkiye'de 'yastık altında' ne kadar altın var?Altın fiyatlarındaki yükseliş sürerken, yapılan bir araştırma Türkiye'de bireysel tasarruf eğilimlerini ortaya koydu. Tasarruf denince ilk akla 'altın' geliyor. Araştırmanın sonuçlarını yorumlayan Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye'de yastık altında tutulan altın miktarı hakkında bir paylaşım yaptı. Prof. Dr. Kara, Türkiye’nin 363 milyar doları yastık altında olduğunu dikkat çekti. Prof. Dr. Kara paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "QNB-Finansbank araştırmacıları Türkiye’de altın stokunun 4210 ton olduğunu tahmin ediyor. Değeri 500 milyar dolar. Bunun 363 milyar doları yastık altında.”

