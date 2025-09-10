Aksaray’da okul müdürüne saldırı: 'Sanırım madde etkisindeydi'

Türkiye
Okul müdürü Recep Çelen okul bahçesinden çıkarmaya çalıştığı şahıs tarafından yumruklu saldırıya uğradı.Olay, Aksaray'da bir okulda kapüşonlu ve elinde çanta olan Murat K.’yi görenlerin durumu müdüre bildirmesiyle başladı.Murat K.’yi okuldan çıkarmaya çalışırken çıkan tartışmada Çelen darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri kısa süre sonra Murat K.’yi gözaltına aldı. Çelen, saldırganı tanımadığını ve öğrenci velisi olmadığını belirterek, “Gözüme yumruk attı. 35-40 yaşlarında, madde etkisinde olabilir. Okulun içine alınmasına izin vermediğim için saldırıya uğradım. Darp raporu aldım, şikayetçi olacağım” dedi.
Aksaray’daki bir okulda görevli müdür Recep Çelen, okul bahçesine girmeye çalışan bir kişi tarafından darp edildi. Çelen, saldırganı tanımadığını, madde etkisinde olduğunu iddia etti.
Okul müdürü Recep Çelen okul bahçesinden çıkarmaya çalıştığı şahıs tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
Olay, Aksaray'da bir okulda kapüşonlu ve elinde çanta olan Murat K.’yi görenlerin durumu müdüre bildirmesiyle başladı.
Murat K.’yi okuldan çıkarmaya çalışırken çıkan tartışmada Çelen darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kısa süre sonra Murat K.’yi gözaltına aldı. Çelen, saldırganı tanımadığını ve öğrenci velisi olmadığını belirterek, “Gözüme yumruk attı. 35-40 yaşlarında, madde etkisinde olabilir. Okulun içine alınmasına izin vermediğim için saldırıya uğradım. Darp raporu aldım, şikayetçi olacağım” dedi.
