https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/aksarayda-okul-mudurune-saldiri-sanirim-madde-etkisindeydi-1099267918.html
Aksaray’da okul müdürüne saldırı: 'Sanırım madde etkisindeydi'
Aksaray’da okul müdürüne saldırı: 'Sanırım madde etkisindeydi'
Sputnik Türkiye
Aksaray’daki bir okulda görevli müdür Recep Çelen, okul bahçesine girmeye çalışan bir kişi tarafından darp edildi. Çelen, saldırganı tanımadığını, madde... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T19:23+0300
2025-09-10T19:23+0300
2025-09-10T19:27+0300
türki̇ye
okul
okul müdürü
saldırı
bıçaklı saldırı
saldırı girişimi
müdür
emniyet genel müdürlüğü (egm)
aksaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099267744_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a978bcef15cf07e7108cf99b7754ea0e.jpg
Okul müdürü Recep Çelen okul bahçesinden çıkarmaya çalıştığı şahıs tarafından yumruklu saldırıya uğradı.Olay, Aksaray'da bir okulda kapüşonlu ve elinde çanta olan Murat K.’yi görenlerin durumu müdüre bildirmesiyle başladı.Murat K.’yi okuldan çıkarmaya çalışırken çıkan tartışmada Çelen darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri kısa süre sonra Murat K.’yi gözaltına aldı. Çelen, saldırganı tanımadığını ve öğrenci velisi olmadığını belirterek, “Gözüme yumruk attı. 35-40 yaşlarında, madde etkisinde olabilir. Okulun içine alınmasına izin vermediğim için saldırıya uğradım. Darp raporu aldım, şikayetçi olacağım” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/konyada-ortaokulda-silahli-saldiri-rehberlik-ogretmeni-hayatini-kaybetti-1096980685.html
türki̇ye
aksaray
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099267744_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_81732e263c4e986a66b09bf60a56a619.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
okul, okul müdürü, saldırı, bıçaklı saldırı, saldırı girişimi, müdür, emniyet genel müdürlüğü (egm), aksaray
okul, okul müdürü, saldırı, bıçaklı saldırı, saldırı girişimi, müdür, emniyet genel müdürlüğü (egm), aksaray
Aksaray’da okul müdürüne saldırı: 'Sanırım madde etkisindeydi'
19:23 10.09.2025 (güncellendi: 19:27 10.09.2025)
Aksaray’daki bir okulda görevli müdür Recep Çelen, okul bahçesine girmeye çalışan bir kişi tarafından darp edildi. Çelen, saldırganı tanımadığını, madde etkisinde olduğunu iddia etti.
Okul müdürü Recep Çelen okul bahçesinden çıkarmaya çalıştığı şahıs tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
Olay, Aksaray'da bir okulda kapüşonlu ve elinde çanta olan Murat K.’yi görenlerin durumu müdüre bildirmesiyle başladı.
Murat K.’yi okuldan çıkarmaya çalışırken çıkan tartışmada Çelen darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kısa süre sonra Murat K.’yi gözaltına aldı. Çelen, saldırganı tanımadığını ve öğrenci velisi olmadığını belirterek, “Gözüme yumruk attı. 35-40 yaşlarında, madde etkisinde olabilir. Okulun içine alınmasına izin vermediğim için saldırıya uğradım. Darp raporu aldım, şikayetçi olacağım” dedi.