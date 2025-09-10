https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/aksarayda-okul-mudurune-saldiri-sanirim-madde-etkisindeydi-1099267918.html

Aksaray’da okul müdürüne saldırı: 'Sanırım madde etkisindeydi'

Aksaray’da okul müdürüne saldırı: 'Sanırım madde etkisindeydi'

Sputnik Türkiye

Aksaray’daki bir okulda görevli müdür Recep Çelen, okul bahçesine girmeye çalışan bir kişi tarafından darp edildi. Çelen, saldırganı tanımadığını, madde... 10.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-10T19:23+0300

2025-09-10T19:23+0300

2025-09-10T19:27+0300

türki̇ye

okul

okul müdürü

saldırı

bıçaklı saldırı

saldırı girişimi

müdür

emniyet genel müdürlüğü (egm)

aksaray

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099267744_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a978bcef15cf07e7108cf99b7754ea0e.jpg

Okul müdürü Recep Çelen okul bahçesinden çıkarmaya çalıştığı şahıs tarafından yumruklu saldırıya uğradı.Olay, Aksaray'da bir okulda kapüşonlu ve elinde çanta olan Murat K.’yi görenlerin durumu müdüre bildirmesiyle başladı.Murat K.’yi okuldan çıkarmaya çalışırken çıkan tartışmada Çelen darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri kısa süre sonra Murat K.’yi gözaltına aldı. Çelen, saldırganı tanımadığını ve öğrenci velisi olmadığını belirterek, “Gözüme yumruk attı. 35-40 yaşlarında, madde etkisinde olabilir. Okulun içine alınmasına izin vermediğim için saldırıya uğradım. Darp raporu aldım, şikayetçi olacağım” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/konyada-ortaokulda-silahli-saldiri-rehberlik-ogretmeni-hayatini-kaybetti-1096980685.html

türki̇ye

aksaray

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

okul, okul müdürü, saldırı, bıçaklı saldırı, saldırı girişimi, müdür, emniyet genel müdürlüğü (egm), aksaray