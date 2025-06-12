https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/konyada-ortaokulda-silahli-saldiri-rehberlik-ogretmeni-hayatini-kaybetti-1096980685.html
Konya'da ortaokulda silahlı saldırı: Rehberlik öğretmeni hayatını kaybetti
Konya'da ortaokulda silahlı saldırı: Rehberlik öğretmeni hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Konya'da silahlı saldırıya uğrayan öğretmen yaşamını yitirdi. 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T16:45+0300
2025-06-12T16:45+0300
2025-06-12T16:45+0300
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Konya'da rehberlik öğretmeni, okulda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.Rehberlik öğretmeni öldüFetih Mahallesi Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi'ndeki ortaokula gelen B.O. (27), rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü (33) odasında tüfekle vurdu.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.Şüpheli gözaltındaŞüpheli B.O, suç aleti tüfekle gözaltına alındı.İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, bilgi almak için olay yerine geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/okullarda-siddet-durmuyor-kopya-cekerken-yakalanan-ogrenci-ogretmenini-bicakladi-1083792155.html
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konya, okul, öğretmen
Konya'da ortaokulda silahlı saldırı: Rehberlik öğretmeni hayatını kaybetti
Konya'da silahlı saldırıya uğrayan öğretmen yaşamını yitirdi.
Konya'da rehberlik öğretmeni, okulda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Fetih Mahallesi Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi'ndeki ortaokula gelen B.O. (27), rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü (33) odasında tüfekle vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli B.O, suç aleti tüfekle gözaltına alındı.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, bilgi almak için olay yerine geldi.