https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/konyada-ortaokulda-silahli-saldiri-rehberlik-ogretmeni-hayatini-kaybetti-1096980685.html

Konya'da ortaokulda silahlı saldırı: Rehberlik öğretmeni hayatını kaybetti

Konya'da ortaokulda silahlı saldırı: Rehberlik öğretmeni hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Konya'da silahlı saldırıya uğrayan öğretmen yaşamını yitirdi. 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T16:45+0300

2025-06-12T16:45+0300

2025-06-12T16:45+0300

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Konya'da rehberlik öğretmeni, okulda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.Rehberlik öğretmeni öldüFetih Mahallesi Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi'ndeki ortaokula gelen B.O. (27), rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü (33) odasında tüfekle vurdu.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.Şüpheli gözaltındaŞüpheli B.O, suç aleti tüfekle gözaltına alındı.İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, bilgi almak için olay yerine geldi.

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