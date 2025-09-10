https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/adanada-restorana-is-basvurusunda-bulundu-basvurusu-reddedilince-garsonu-kursunladi-1099269960.html
Adana'da restorana iş başvurusunda bulundu: Başvurusu reddedilince garsonu kurşunladı
Adana’nın Çukurova ilçesinde bir restorana iş başvurusunda bulunduğu iddia edilen 17 yaşındaki A.K., başvurusu reddedilince iş yerine tabancayla ateş açtı... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T22:10+0300
2025-09-10T22:10+0300
2025-09-10T22:13+0300
Adana’nın Çukurova ilçesinde bulunan bir kebapçıya garsonluk için başvuran 17 yaşındaki A.K. işe alınmayınca garson N.Y.'yi iki bacağından vurdu. Olayın ardından ihbar üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı N.Y., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmada zanlı A.K.’yi yakaladı ve saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı ele geçirdi. Şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi ve emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
22:10 10.09.2025 (güncellendi: 22:13 10.09.2025)
Adana’nın Çukurova ilçesinde bir restorana iş başvurusunda bulunduğu iddia edilen 17 yaşındaki A.K., başvurusu reddedilince iş yerine tabancayla ateş açtı. Saldırıda garson N.Y. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Adana’nın Çukurova ilçesinde bulunan bir kebapçıya garsonluk için başvuran 17 yaşındaki A.K. işe alınmayınca garson N.Y.'yi iki bacağından vurdu.
Olayın ardından ihbar üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı N.Y., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmada zanlı A.K.’yi yakaladı ve saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı ele geçirdi. Şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi ve emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.