Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/abd-vize-ucretlerine-yuzde-135-zam-1098847363.html
ABD vize ücretlerine yüzde 135 zam: 185 dolardan 435 dolara yükseldi
ABD vize ücretlerine yüzde 135 zam: 185 dolardan 435 dolara yükseldi
Sputnik Türkiye
ABD Kongresi’nde kabul edilen “One Big Beautiful Bill Act” kapsamında, 1 Ekim 2025’ten itibaren tüm göçmen olmayan vizelere 250 dolarlık ek ücret uygulanacak... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-26T15:37+0300
2025-08-26T15:37+0300
türki̇ye
abd
vize
zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096578883_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_a06b66595936beec4b5388d70c80d486.png
ABD’nin getirdiği “Visa Integrity Fee” ile turist vizelerinin (B1/B2) ücreti 185 dolardan 435 dolara yükseldi. Böylece vize başvuru maliyeti yüzde 135 artmış oldu.ABD vize ücreti ne kadar?ESTA (Vize Muafiyet Programı) kapsamındaki yolcular muaf tutuldu, ancak ESTA başvuru ücreti de artırıldı.1 Ekim'de başlayacakABD Kongresi’nde kabul edilen yeni düzenleme ile 1 Ekim 2025’ten itibaren tüm göçmen olmayan vizelere 250 dolarlık ek ücret getiriliyor. Bu karar, milyonlarca turistten öğrencilere, işçilerden değişim programı katılımcılarına kadar geniş bir kitleyi etkileyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/abdden-yeni-vize-sarti-15-bin-dolara-kadar-teminat-yatirin-1098354594.html
türki̇ye
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096578883_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_071c3ac9046be99f53e2e896da70f030.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
turist vizeleri b1/b2 ücret, abd öğrenci ve değişim programı vize ücreti, f, j, m tipi vize ücreti
turist vizeleri b1/b2 ücret, abd öğrenci ve değişim programı vize ücreti, f, j, m tipi vize ücreti

ABD vize ücretlerine yüzde 135 zam: 185 dolardan 435 dolara yükseldi

15:37 26.08.2025
© FotoğrafABD öğrenci vizesi randevularını durdurdu iddiası: Sosyal medya incelemesi planlıyor
ABD öğrenci vizesi randevularını durdurdu iddiası: Sosyal medya incelemesi planlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2025
© Fotoğraf
Abone ol
ABD Kongresi’nde kabul edilen “One Big Beautiful Bill Act” kapsamında, 1 Ekim 2025’ten itibaren tüm göçmen olmayan vizelere 250 dolarlık ek ücret uygulanacak. Yeni düzenleme, turistlerden öğrencilere, işçilerden değişim programı katılımcılarına kadar milyonlarca kişiyi etkileyecek.
ABD’nin getirdiği “Visa Integrity Fee” ile turist vizelerinin (B1/B2) ücreti 185 dolardan 435 dolara yükseldi. Böylece vize başvuru maliyeti yüzde 135 artmış oldu.

ABD vize ücreti ne kadar?

Turist vizeleri (B1/B2) artık 435 dolar olacak.
Öğrenci ve değişim programı vizeleri (F, J, M) ek ücretten etkilenecek.
Çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) dahil olmak üzere birçok kategoriye aynı ücret yansıyacak.
ESTA (Vize Muafiyet Programı) kapsamındaki yolcular muaf tutuldu, ancak ESTA başvuru ücreti de artırıldı.

1 Ekim'de başlayacak

ABD Kongresi’nde kabul edilen yeni düzenleme ile 1 Ekim 2025’ten itibaren tüm göçmen olmayan vizelere 250 dolarlık ek ücret getiriliyor. Bu karar, milyonlarca turistten öğrencilere, işçilerden değişim programı katılımcılarına kadar geniş bir kitleyi etkileyecek.
ABD öğrenci vizesi randevularını durdurdu iddiası: Sosyal medya incelemesi planlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
DÜNYA
ABD'den yeni vize şartı: '15 bin dolara kadar teminat yatırın'
4 Ağustos, 22:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала