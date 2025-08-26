https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/abd-vize-ucretlerine-yuzde-135-zam-1098847363.html
ABD vize ücretlerine yüzde 135 zam: 185 dolardan 435 dolara yükseldi
ABD Kongresi’nde kabul edilen “One Big Beautiful Bill Act” kapsamında, 1 Ekim 2025’ten itibaren tüm göçmen olmayan vizelere 250 dolarlık ek ücret uygulanacak... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
ABD’nin getirdiği “Visa Integrity Fee” ile turist vizelerinin (B1/B2) ücreti 185 dolardan 435 dolara yükseldi. Böylece vize başvuru maliyeti yüzde 135 artmış oldu.ABD vize ücreti ne kadar?ESTA (Vize Muafiyet Programı) kapsamındaki yolcular muaf tutuldu, ancak ESTA başvuru ücreti de artırıldı.1 Ekim'de başlayacakABD Kongresi’nde kabul edilen yeni düzenleme ile 1 Ekim 2025’ten itibaren tüm göçmen olmayan vizelere 250 dolarlık ek ücret getiriliyor. Bu karar, milyonlarca turistten öğrencilere, işçilerden değişim programı katılımcılarına kadar geniş bir kitleyi etkileyecek.
2025
ABD Kongresi’nde kabul edilen “One Big Beautiful Bill Act” kapsamında, 1 Ekim 2025’ten itibaren tüm göçmen olmayan vizelere 250 dolarlık ek ücret uygulanacak. Yeni düzenleme, turistlerden öğrencilere, işçilerden değişim programı katılımcılarına kadar milyonlarca kişiyi etkileyecek.
ABD’nin getirdiği “Visa Integrity Fee” ile turist vizelerinin (B1/B2) ücreti 185 dolardan 435 dolara yükseldi. Böylece vize başvuru maliyeti yüzde 135 artmış oldu.
ABD vize ücreti ne kadar?
Turist vizeleri (B1/B2) artık 435 dolar olacak.
Öğrenci ve değişim programı vizeleri (F, J, M) ek ücretten etkilenecek.
Çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) dahil olmak üzere birçok kategoriye aynı ücret yansıyacak.
ESTA (Vize Muafiyet Programı) kapsamındaki yolcular muaf tutuldu, ancak ESTA başvuru ücreti de artırıldı.
ABD Kongresi’nde kabul edilen yeni düzenleme ile 1 Ekim 2025’ten itibaren tüm göçmen olmayan vizelere 250 dolarlık ek ücret getiriliyor. Bu karar, milyonlarca turistten öğrencilere, işçilerden değişim programı katılımcılarına kadar geniş bir kitleyi etkileyecek.