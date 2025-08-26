https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/abd-vize-ucretlerine-yuzde-135-zam-1098847363.html

ABD vize ücretlerine yüzde 135 zam: 185 dolardan 435 dolara yükseldi

ABD vize ücretlerine yüzde 135 zam: 185 dolardan 435 dolara yükseldi

Sputnik Türkiye

ABD Kongresi’nde kabul edilen “One Big Beautiful Bill Act” kapsamında, 1 Ekim 2025’ten itibaren tüm göçmen olmayan vizelere 250 dolarlık ek ücret uygulanacak... 26.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-26T15:37+0300

2025-08-26T15:37+0300

2025-08-26T15:37+0300

türki̇ye

abd

vize

zam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096578883_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_a06b66595936beec4b5388d70c80d486.png

ABD’nin getirdiği “Visa Integrity Fee” ile turist vizelerinin (B1/B2) ücreti 185 dolardan 435 dolara yükseldi. Böylece vize başvuru maliyeti yüzde 135 artmış oldu.ABD vize ücreti ne kadar?ESTA (Vize Muafiyet Programı) kapsamındaki yolcular muaf tutuldu, ancak ESTA başvuru ücreti de artırıldı.1 Ekim'de başlayacakABD Kongresi’nde kabul edilen yeni düzenleme ile 1 Ekim 2025’ten itibaren tüm göçmen olmayan vizelere 250 dolarlık ek ücret getiriliyor. Bu karar, milyonlarca turistten öğrencilere, işçilerden değişim programı katılımcılarına kadar geniş bir kitleyi etkileyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/abdden-yeni-vize-sarti-15-bin-dolara-kadar-teminat-yatirin-1098354594.html

türki̇ye

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

turist vizeleri b1/b2 ücret, abd öğrenci ve değişim programı vize ücreti, f, j, m tipi vize ücreti