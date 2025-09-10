https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/61-yil-sonra-gelen-adalet-guney-korede-saldirganin-dilini-isiran-kadin-beraat-etti-1099250592.html
61 yıl sonra gelen adalet: Güney Kore'de saldırganın dilini ısıran kadın beraat etti
Güney Kore'de 18 yaşındayken cinsel saldırıya uğrayan ve kendini savunurken saldırganın dilini ısıran kadın, 61 yıl sonra yeniden görülen davada beraat etti... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
yaşam
asya & pasifik
güney kore
metoo
güney kore yüksek mahkemesi
beraat
Güney Kore'de 1963 yılında cinsel saldırıya uğradığı sırada kendini savunmak için saldırganın dilini ısıran kadın, yeniden açılan davada beraat etti. O dönemde 18 yaşında olan Choi Mal-ja, 'ağır bedensel zarar' suçundan 10 ay hapis cezasında çarptırılmış, saldırgan ise yalnızca 6 ay hapis cezası almıştı. Bu karar, Güney Kore hukukunda meşru müdafaanın göz ardı edilmesine dair en çarpıcı örneklerden biri olarak yıllarca ders kitaplarına girdi.Mahkeme kayıtlarına göre saldırgan, Choi’yi yere yatırarak zorla öpmeye çalışmış, genç kadın ancak dilini ısırarak kurtulabilmişti. 1.5 santimetrelik doku kaybına uğrayan saldırgan, yıllarca Choi’den tazminat talep etmiş, hatta elinde bıçakla evine girmiş olmasına rağmen yalnızca 'huzuru bozma' suçundan ertelenmiş ceza almıştı.'MeToo' hareketinden ilham alarak harekete geçti2018’de küresel 'MeToo' hareketinden ilham alan Choi, kadın örgütlerinin desteğiyle yeniden yargılanma başvurusu yaptı. Yıllar süren hukuk mücadelesi sonunda Güney Kore Yüksek Mahkemesi, 2024’te davanın yeniden görülmesine izin verdi. Busan’da görülen duruşmada savcılar geçmiş karar için özür dileyerek mahkemeden hükmün bozulmasını istedi.Mahkeme, 61 yıl önce verilen kararı bozarak Choi’nin beraatine hükmetti. Karar sonrası mahkeme önünde destekçileriyle birlikte açıklama yapan Choi, "Başka kadınların benim yaşadıklarımı yaşamamasını istiyorum" dedi.Kadın hakları örgütleri, davanın ülkedeki cinsel şiddet mağdurları için bir emsal teşkil edeceğini belirtiyor. Kore Kadınlar Hattı Başkanı Song Ran-hee, “Artık kadınların kendilerini savunma hakkı meşru bir şekilde tanınacak. Bu karar, mağdurlara ‘Sesiniz önemli, konuşun’ mesajı veriyor” ifadelerini kullandı.Güney Kore’de daha önce 1988’de Andong’da ve 2020’de Busan’da benzer şekilde saldırganlarının dilini ısırarak kurtulan kadınlar beraat etmişti.
Güney Kore'de 1963 yılında cinsel saldırıya uğradığı sırada kendini savunmak için saldırganın dilini ısıran kadın, yeniden açılan davada beraat etti.
O dönemde 18 yaşında olan Choi Mal-ja, 'ağır bedensel zarar' suçundan 10 ay hapis cezasında çarptırılmış, saldırgan ise yalnızca 6 ay hapis cezası almıştı. Bu karar, Güney Kore hukukunda meşru müdafaanın göz ardı edilmesine dair en çarpıcı örneklerden biri olarak yıllarca ders kitaplarına girdi.
Mahkeme kayıtlarına göre saldırgan, Choi’yi yere yatırarak zorla öpmeye çalışmış, genç kadın ancak dilini ısırarak kurtulabilmişti. 1.5 santimetrelik doku kaybına uğrayan saldırgan, yıllarca Choi’den tazminat talep etmiş, hatta elinde bıçakla evine girmiş olmasına rağmen yalnızca 'huzuru bozma' suçundan ertelenmiş ceza almıştı.
'MeToo' hareketinden ilham alarak harekete geçti
2018’de küresel 'MeToo' hareketinden ilham alan Choi, kadın örgütlerinin desteğiyle yeniden yargılanma başvurusu yaptı. Yıllar süren hukuk mücadelesi sonunda Güney Kore Yüksek Mahkemesi, 2024’te davanın yeniden görülmesine izin verdi. Busan’da görülen duruşmada savcılar geçmiş karar için özür dileyerek mahkemeden hükmün bozulmasını istedi.
Mahkeme, 61 yıl önce verilen kararı bozarak Choi’nin beraatine hükmetti. Karar sonrası mahkeme önünde destekçileriyle birlikte açıklama yapan Choi, "Başka kadınların benim yaşadıklarımı yaşamamasını istiyorum" dedi.
Kadın hakları örgütleri, davanın ülkedeki cinsel şiddet mağdurları için bir emsal teşkil edeceğini belirtiyor. Kore Kadınlar Hattı Başkanı Song Ran-hee, “Artık kadınların kendilerini savunma hakkı meşru bir şekilde tanınacak. Bu karar, mağdurlara ‘Sesiniz önemli, konuşun’ mesajı veriyor” ifadelerini kullandı.
Güney Kore’de daha önce 1988’de Andong’da ve 2020’de Busan’da benzer şekilde saldırganlarının dilini ısırarak kurtulan kadınlar beraat etmişti.