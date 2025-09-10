https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/1099258850.html

Anne ve 5 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulunmuştu: 16 yaşındaki şüpheli İstanbul'da yakalandı

Anne ve 5 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulunmuştu: 16 yaşındaki şüpheli İstanbul'da yakalandı

Kocaeli'nde evlerinde cansız bedenleri bulunan anne ve kızın ölümüyle ilgili 16 yaşındaki şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Kocaeli Gebze'de yaşanan olayda, 50 yaşındaki anne Dursune Bilgili ve beş yaşındaki kızı evlerinde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Başlatılan soruşturmada 16 yaşında olduğu belirtilen bir şüpheli İstanbul'da yakalandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Çürümüş olarak bulunmuşlardıOlay, bir süredir Dursune Bilgili ve kızının yaşadığı daireden kötü kokular gelmesi üzerine komşuların polise haber vermesiyle ortaya çıktı. Eve giden polisler anne ve kızın çürümüş bedenleriyle karşılaştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli Moda Sahili'nde yakalandıKocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında, Bilgili ile kızını öldürdüğü iddia edilen M.İ.G.’nin yakalanması için çalışma başlattı. M.İ.G., İstanbul Kadıköy’de Moda Sahili’nde yakalandı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Kocaeli’ye getirildi. Soruşturma sürüyor.

