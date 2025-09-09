https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/ankarada-akran-cinayeti-15-yasindaki-fatih-acaci-hayatini-kaybetti-1099232269.html

Ankara’da akran cinayeti: 15 yaşındaki Fatih Acacı hayatını kaybetti

Ankara Pursaklar’da 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

Ankara Pursaklar’da yaşanan olayda, 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Hastanede hayatını kaybettiVücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Acacı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Zanlı gözaltına alındıSaldırıyı gerçekleştiren D.G., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Edinilen bilgilere göre cinayetin “kız meselesi” nedeniyle işlendiği iddia edildi.

