Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
‘Zelenskiy'in DHC’deki Yarovaya yerleşimine saldırı düzenlendiğine dair iddiası gerçek dışı ve provokatif’
‘Zelenskiy'in DHC’deki Yarovaya yerleşimine saldırı düzenlendiğine dair iddiası gerçek dışı ve provokatif’
Sputnik Türkiye
Zelenskiy'in Rus ordusunun DHC'deki Yarovaya yerleşimine saldırı düzenlediği iddiası yalanlandı. 09.09.2025
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy'in ‘Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Yarovaya yerleşimine saldırı düzenlendiğine’ dair iddiasının gerçek dışı ve provokatif olduğunu belirtti.Kaynak, “Rusya Silahlı Kuvvetleri Salı günü DHC'deki Yarovaya yerleşimine saldırı düzenlemedi, bu bölgedeki son saldırı 7 Eylül gecesi muharebe temas hattı yakınına yapıldı. Kiev'in gösterdiği Yarovaya'daki krater, Zelenskiy'nin bahsettiği FAB hava bombalarının yarattıklarından çok daha küçük” ifadelerini kullandı.
21:10 09.09.2025
ABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy'in ‘Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Yarovaya yerleşimine saldırı düzenlendiğine’ dair iddiasının gerçek dışı ve provokatif olduğunu belirtti.
Kaynak, “Rusya Silahlı Kuvvetleri Salı günü DHC'deki Yarovaya yerleşimine saldırı düzenlemedi, bu bölgedeki son saldırı 7 Eylül gecesi muharebe temas hattı yakınına yapıldı. Kiev'in gösterdiği Yarovaya'daki krater, Zelenskiy'nin bahsettiği FAB hava bombalarının yarattıklarından çok daha küçük” ifadelerini kullandı.
