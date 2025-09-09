https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/zelenskiyin-dhcdeki-yarovaya-yerlesimine-saldiri-duzenlendigine-dair-iddiasi-gercek-disi-ve-1099238684.html

‘Zelenskiy'in DHC’deki Yarovaya yerleşimine saldırı düzenlendiğine dair iddiası gerçek dışı ve provokatif’

'Zelenskiy'in DHC'deki Yarovaya yerleşimine saldırı düzenlendiğine dair iddiası gerçek dışı ve provokatif'

Zelenskiy'in Rus ordusunun DHC'deki Yarovaya yerleşimine saldırı düzenlediği iddiası yalanlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy'in ‘Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Yarovaya yerleşimine saldırı düzenlendiğine’ dair iddiasının gerçek dışı ve provokatif olduğunu belirtti.Kaynak, “Rusya Silahlı Kuvvetleri Salı günü DHC'deki Yarovaya yerleşimine saldırı düzenlemedi, bu bölgedeki son saldırı 7 Eylül gecesi muharebe temas hattı yakınına yapıldı. Kiev'in gösterdiği Yarovaya'daki krater, Zelenskiy'nin bahsettiği FAB hava bombalarının yarattıklarından çok daha küçük” ifadelerini kullandı.

