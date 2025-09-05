https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/ukraynanin-askeri-yenilgisi-ne-kadar-yikici-olursa-muzakereler-o-kadar-basarili-olur-1099134437.html

‘Ukrayna’nın askeri yenilgisi ne kadar yıkıcı olursa müzakereler o kadar başarılı olur’

Mevut krizden sadece iki çıkış yolunun olduğuna dikkat çeken Rus uzman Suslov, birincisi ABD ile diyalog, ikincisinin de Ukrayna’yı askeri yenilgiye uğratmak... 05.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Avrupa ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Direktör Yardımcısı Dmitriy Suslov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Doğu Ekonomik Forumu’nda Ukrayna çatışmasıyla ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirdi.Putin’in konuşmasının birkaç husus içerdiğine dikkat çeken Suslov, “İlki, Devlet Başkanı, Ukrayna topraklarında beliren her bir yabancı askerin Rusya için askeri hedef haline geleceğini açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Avrupa'nın sözde ‘gönüllüler koalisyonu’nun şu anda Ukrayna topraklarına asker konuşlandırma planları Rusya için kesinlikle kabul edilemez… İkinci olarak, Devlet Başkanı, çatışmanın kapsamlı çözüme kavuşturulması halinde bu askerlerin konuşlandırılmasının bir anlamı olmayacağını, çünkü bu konuşlandırmanın, çatışmanın Ukrayna'nın tarafsızlığı ilkesine uygun olarak çözüme kavuşturulması fikriyle çelişeceğini ifade etti” ifadesini kullandı.Putin’in, tüm garantilerin 2022 İstanbul anlaşmasında yer aldığını ve bu anlaşmaya geri dönülmesi gerektiğini ortaya koyduğunu söyleyen Suslov, güvenlik garantilerinin Rusya, Ukrayna ve tüm Avrupa'yı kapsaması gerektiğini belirterek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Putin’in başka bir önemli açıklamasının, Zelenskiy ile doğrudan görüşmenin anlamsız olduğu yönündeki sözlerinin olduğunu söyleyen Suslov, “Bunun sebebi, Avrupalıların bu duruma verdiği destek ve hatta takındıkları tavır. Avrupalılar, Kiev rejimine yaşam desteği sağlıyorlar ve aslında Ukrayna'nın Rusya ile ciddi bir müzakere yürütmesini yasaklıyorlar” ifadesini kullandı.Bu durumdan çıkmanın sadece iki yolu olduğunu ve bunun eş zamanlı olarak yapılması gerektiğini belirten Suslov, sözlerini şöyle sürdürdü:

2025

