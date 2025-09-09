https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/zaharova-kulebanin-sozleri-ukraynada-diktatorlugun-kaniti-1099207743.html
Zaharova: Kuleba’nın sözleri, Ukrayna’da diktatörlüğün kanıtı
Zaharova: Kuleba’nın sözleri, Ukrayna’da diktatörlüğün kanıtı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna eski Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın Kiev'deki iktidar yapılarında hala 'Sovyet düşünce tarzının'...
ukrayna
Zaharova: Kuleba’nın sözleri, Ukrayna’da diktatörlüğün kanıtı
01:36 09.09.2025 (güncellendi: 01:37 09.09.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna eski Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın Kiev'deki iktidar yapılarında hala 'Sovyet düşünce tarzının' hakim olduğuna dair sözlerini yorumlarken, ultra-liberal modelle inşa edilmeye çalışılan demokrasinin Ukrayna’da diktatörlükle sonuçlandığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın Kiev’deki 'sovyet düşünce tarzı' hakkındaki sözlerini değerlendirdi. Zaharova, bu açıklamaların dikkat çekici olduğunu belirterek, Ukrayna’da 'ultra-liberal modelde demokrasi inşasının aslında bir diktatörlük doğurduğunu' söyledi.
Kuleba, daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna’daki bazı yönetim çevrelerinde hala 'eski Sovyet düşünce tarzının' hakim olduğunu, yurtdışına çıkan bir vatandaşın otomatik olarak devlet karşıtı bir komplonun parçası gibi görüldüğünü ifade etmişti.
Zaharova, Telegram kanalında Kuleba’nın şu sözlerini paylaştı:
“Genel olarak hükümetimizi savunma eğilimindeyim, ancak bazı iktidar çevrelerinde hala eski Sovyet düşünce tarzı hakim. Buna göre, eğer özgür bir vatandaş olarak yurt dışına çıkarsanız, otomatik olarak devlete karşı komplo kuran bir ajan olarak görülürsünüz.”
Kuleba'nın sözlerine yanıt olarak Zaharova, şu yorumu yaptı:
“Yani, Zelenskiy’nin ilan ettiği ‘dekomünizasyon’, eski bakanının sözleriyle ‘sovyetleşmeye’ mi yol açtı? Bu tam anlamıyla bir komplonun saçmalığı. Ancak bu tür sözler manidar: Ultraliberal bir kalıba göre demokrasi inşa etme çabası Ukrayna’da diktatörlük yarattı. ‘Demokrasi inşacıları’ ise zaferi göremeden yurtdışındaki makam ve imkanlara dağıldı.”
İtalyan Corriere della Sera gazetesi daha önce, eski diplomatların yurt dışına çıkışını yasaklayan yasa nedeniyle Dmitro Kuleba’nın Polonya’ya gittiğini ve değişiklikler yürürlüğe girmeden sınırı geçmeyi başardığını iddia etmişti.