Zaharova: Kuleba’nın sözleri, Ukrayna’da diktatörlüğün kanıtı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna eski Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın Kiev'deki iktidar yapılarında hala 'Sovyet düşünce tarzının'... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın Kiev’deki 'sovyet düşünce tarzı' hakkındaki sözlerini değerlendirdi. Zaharova, bu açıklamaların dikkat çekici olduğunu belirterek, Ukrayna’da 'ultra-liberal modelde demokrasi inşasının aslında bir diktatörlük doğurduğunu' söyledi.Kuleba, daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna’daki bazı yönetim çevrelerinde hala 'eski Sovyet düşünce tarzının' hakim olduğunu, yurtdışına çıkan bir vatandaşın otomatik olarak devlet karşıtı bir komplonun parçası gibi görüldüğünü ifade etmişti.Zaharova, Telegram kanalında Kuleba’nın şu sözlerini paylaştı:Kuleba'nın sözlerine yanıt olarak Zaharova, şu yorumu yaptı:İtalyan Corriere della Sera gazetesi daha önce, eski diplomatların yurt dışına çıkışını yasaklayan yasa nedeniyle Dmitro Kuleba’nın Polonya’ya gittiğini ve değişiklikler yürürlüğe girmeden sınırı geçmeyi başardığını iddia etmişti.

