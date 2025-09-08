https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/slutskiy-bati-rusyayi-bastirma-cabasinda-yanildi-1099205989.html

Slutskiy: Batı, Rusya'yı bastırma çabasında yanıldı

Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Batı’nın Rusya’yı baskı altına alma ve 'dünyayı kendi istediği gibi şekillendirme' girişimlerinde hata yaptığını söyledi. Slutskiy Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Batı, Rusya’yı bastırma ve dünyayı kendi boyunduruğu altına alma yönündeki takıntılı çabasında yanıldı. Batı azınlığının sahte değerler ve söylemler dayatmaya, diktat ve yaptırımlar uygulamaya yönelik politikası bumerang etkisi yarattı” ifadelerini kullandı.Ayrıca Stutskiy, BRICS ve ŞİÖ’nün yeni dünya düzeninin oluşan yapısında tam anlamıyla güç merkezlerine dönüştüğünü vurguladı.Stuskiy, “Gerçekleşen çevrim içi olağanüstü BRICS zirvesi ve onun sonuçları, ‘altın milyar’ ülkelerinin hegemonya çizgisinin başarısızlığının doğrudan kanıtıdır. Küresel Güney’in taleplerine yanıt verebilecek, adil, dengeli ve kapsayıcı bir uluslararası düzene geçişin gerekliliği konusunda mutabakata varıldı” dedi.

