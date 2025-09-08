Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan evlilik kredisi ile ilgili açıklama: 250 bin liraya kadar yükseltiliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan evlilik kredisi ile ilgili açıklama: 250 bin liraya kadar yükseltiliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik kredisinin yükseltilmesine dair ayrıntıları sosyal medyadan paylaştı. Buna göre çiftlerin 18-25 ve 26-29 yaş... 08.09.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili yaptığı duyuru sonrası bir açıklama da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sosyal medya üzerinden yapıldı. Bakanlık evlilik kredisinin ne kadar olacağı konusunda her iki eşin de 18-25 yaş aralığında olması durumunda kredi miktarının 250 bin liraya yükseltileceğini bildirdi. Fon kapsamında Ocak 2026 itibarıyla kredi tutarının artırılacağı belirtildi. Evlilik kredisi geri ödemesi nasıl olacak?Her iki eşin 26-29 yaş aralığında olması durumundaysa miktar 200 bin liraya yükseltilecek. Başvuruların ekim ayı itibarıyla alınacağını duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın paylaşımında yer alan görselde, fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartının da yükseltildiği, gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliri ile başvuru şartının asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldığı ve 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerinin, her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteleneceği bilgileri de yer aldı.
22:05 08.09.2025 (güncellendi: 22:21 08.09.2025)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik kredisinin yükseltilmesine dair ayrıntıları sosyal medyadan paylaştı. Buna göre çiftlerin 18-25 ve 26-29 yaş aralığında olmalarına göre belirlenen fon için başvuruların ekim ayından itibaren alınacağı aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili yaptığı duyuru sonrası bir açıklama da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sosyal medya üzerinden yapıldı.
Bakanlık evlilik kredisinin ne kadar olacağı konusunda her iki eşin de 18-25 yaş aralığında olması durumunda kredi miktarının 250 bin liraya yükseltileceğini bildirdi. Fon kapsamında Ocak 2026 itibarıyla kredi tutarının artırılacağı belirtildi.

Evlilik kredisi geri ödemesi nasıl olacak?

Her iki eşin 26-29 yaş aralığında olması durumundaysa miktar 200 bin liraya yükseltilecek. Başvuruların ekim ayı itibarıyla alınacağını duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın paylaşımında yer alan görselde, fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartının da yükseltildiği, gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliri ile başvuru şartının asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldığı ve 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerinin, her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteleneceği bilgileri de yer aldı.
