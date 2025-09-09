Gürsel Tekin, Taksim'de çelenk bıraktı: Hangi binaya gideceğini açıkladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/gursel-tekin-taksimde-celenk-birakti-hangi-binaya-gidecegini-acikladi-1099213911.html
09.09.2025
2025-09-09T10:07+0300
2025-09-09T10:07+0300
2025-09-09T10:22+0300
CHP’nin 102. kuruluş yıl dönümü kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda çelenk töreni düzenlendi. Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin, törende yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.'Bina tartışmalarının parçası olmayacağız'Tekin, son günlerde gündeme gelen il başkanlığı binası tartışmalarına değinerek, “Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olacağız, binaydı bu tartışmaların parçası olmayacağız. Bina tartışmasının parçası olmayız. 6 ok neredeyse bizim binamız orası olur” dedi.'CHP dürüstlerin partisidir'CHP'nin tarihine vurgu yapan Tekin, “CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir. Ben partinin tüm kademelerinde görev yaptım. CHP’nin genel başkanlarının ortak özelliği para ilişkisi sıfır. CHP dürüstlerin partisidir” ifadelerini kullandı.“Söz konusu CHP olunca gerisi teferruattır”Genel merkeze mesaj gönderen Tekin, “Elbette, partimin genel başkanı; her ne kadar bize kızgın olsalar da biz öfkemizi içimize gömdük. Canları sağ olsun, demokratik tepki, biz pet şişe değil kurşunlar da işlemez. Yarın mahcup olabileceğiniz şeyleri söylemeyin. Çok kolay bir görev değil. Söz konusu CHP olunca gerisi teferruattır” şeklinde konuştu.'Resmi binamız Sarıyer'Tekin, hangi il binasına gideceğine yönelik soruya “Şu anda bizim resmi binamız Sarıyer. Bugünden itibaren işimiz gücümüz teşkilatlarımızla görüşerek sorunları bitirelim. Parti yöneticilerimiz ile kucaklaşacağız, düşmanları çatlatacağız” yanıtını verdi.Özgür Özel'i karşılayacak mı?Tekin, CHP lideri Özgür Özel'in bugünkü Taksim programına da katılacağını belirtti.
10:07 09.09.2025 (güncellendi: 10:22 09.09.2025)
'Bina tartışmalarının parçası olmayacağız'
Tekin, son günlerde gündeme gelen il başkanlığı binası tartışmalarına değinerek, “Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olacağız, binaydı bu tartışmaların parçası olmayacağız. Bina tartışmasının parçası olmayız. 6 ok neredeyse bizim binamız orası olur” dedi.
'CHP dürüstlerin partisidir'
CHP'nin tarihine vurgu yapan Tekin, “CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir. Ben partinin tüm kademelerinde görev yaptım. CHP’nin genel başkanlarının ortak özelliği para ilişkisi sıfır. CHP dürüstlerin partisidir” ifadelerini kullandı.
“Söz konusu CHP olunca gerisi teferruattır”
Genel merkeze mesaj gönderen Tekin, “Elbette, partimin genel başkanı; her ne kadar bize kızgın olsalar da biz öfkemizi içimize gömdük. Canları sağ olsun, demokratik tepki, biz pet şişe değil kurşunlar da işlemez. Yarın mahcup olabileceğiniz şeyleri söylemeyin. Çok kolay bir görev değil. Söz konusu CHP olunca gerisi teferruattır” şeklinde konuştu.
Tekin, hangi il binasına gideceğine yönelik soruya “Şu anda bizim resmi binamız Sarıyer. Bugünden itibaren işimiz gücümüz teşkilatlarımızla görüşerek sorunları bitirelim. Parti yöneticilerimiz ile kucaklaşacağız, düşmanları çatlatacağız” yanıtını verdi.
Özgür Özel'i karşılayacak mı?
Tekin, CHP lideri Özgür Özel'in bugünkü Taksim programına da katılacağını belirtti.