Yeni saldırıya hazırlanan İsrail ordusundan Gazze'deki tüm sakinlere tahliye talimatı
09:57 09.09.2025 (güncellendi: 09:59 09.09.2025)
© AA / Khames AlrefiGazze’de temel ihtiyaçlardan yoksun siviller zor koşullarda yaşıyor
© AA / Khames Alrefi
Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam eden İsrail ordusu, uluslararası toplumun çağrılarına rağmen bu kez daha geniş çaplı bir saldırıya hazırlanıyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin en büyük yerleşim biriminde kontrolü sağlamak için başlatılacak yeni saldırı öncesinde Gazze Şeridi'nin tamamındaki sakinlere tahliye talimatı verdi.
IDF, doğuda Eski Şehir ve el-Tufah mahallesinden batıda sahile kadar şehrin ve çevresindeki tüm mahallelerin sakinlerini uyardı.
Gazze Şeridi'nde önemli bir askeri güçle operasyon başlatacağını duyuran İsrail ordusu, Gazzelilere insani bölgenin bulunduğu Mavasi mahallesi yönünde Raşid ekseni boyunca derhal tahliye çağrısında bulundu.
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye geniş çaplı bir saldırı başlatacakları tehdidinde bulunarak bölgede yaşam mücadelesi veren 1 milyon Filistinlinin derhal güneye göç etmelerini istedi.
Başbakan Benyamin Netanyahu, dün bir açıklama yaparak, Gazze'ye kara saldırıları düzenlemek için hazırlık yaptıklarını belirtmiş ve bölge sakinlerini güneye göç etmeye çağırmıştı.
