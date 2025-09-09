Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/yeni-saldiriya-hazirlanan-israil-ordusundan-gazzedeki-tum-sakinlere-tahliye-talimati-1099213633.html
Yeni saldırıya hazırlanan İsrail ordusundan Gazze'deki tüm sakinlere tahliye talimatı
Yeni saldırıya hazırlanan İsrail ordusundan Gazze'deki tüm sakinlere tahliye talimatı
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam eden İsrail ordusu, uluslararası toplumun çağrılarına rağmen bu kez daha geniş çaplı bir saldırıya hazırlanıyor. 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T09:57+0300
2025-09-09T09:59+0300
i̇srail- filistin çatışması
haberler
ortadoğu
gazze
i̇srail
gazze şeridi
i̇srail savunma kuvvetleri (idf)
i̇srail ordusu (idf)
benyamin netanyahu
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098841031_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0d6a2c49fa37ebd958fa646263fea1c.jpg
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin en büyük yerleşim biriminde kontrolü sağlamak için başlatılacak yeni saldırı öncesinde Gazze Şeridi'nin tamamındaki sakinlere tahliye talimatı verdi.IDF, doğuda Eski Şehir ve el-Tufah mahallesinden batıda sahile kadar şehrin ve çevresindeki tüm mahallelerin sakinlerini uyardı. Gazze Şeridi'nde önemli bir askeri güçle operasyon başlatacağını duyuran İsrail ordusu, Gazzelilere insani bölgenin bulunduğu Mavasi mahallesi yönünde Raşid ekseni boyunca derhal tahliye çağrısında bulundu.Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye geniş çaplı bir saldırı başlatacakları tehdidinde bulunarak bölgede yaşam mücadelesi veren 1 milyon Filistinlinin derhal güneye göç etmelerini istedi.Başbakan Benyamin Netanyahu, dün bir açıklama yaparak, Gazze'ye kara saldırıları düzenlemek için hazırlık yaptıklarını belirtmiş ve bölge sakinlerini güneye göç etmeye çağırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/gazzeye-yardim-gemisi-saldiriya-ugradi-tunustaki-limanda-dron-saldirisi-duzenlendi-1099208544.html
gazze
i̇srail
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098841031_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d869f2d73c77d5578e08d623eb102c30.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, ortadoğu, gazze, i̇srail, gazze şeridi, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), i̇srail ordusu (idf), benyamin netanyahu, saldırı
haberler, ortadoğu, gazze, i̇srail, gazze şeridi, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), i̇srail ordusu (idf), benyamin netanyahu, saldırı

Yeni saldırıya hazırlanan İsrail ordusundan Gazze'deki tüm sakinlere tahliye talimatı

09:57 09.09.2025 (güncellendi: 09:59 09.09.2025)
© AA / Khames AlrefiGazze’de temel ihtiyaçlardan yoksun siviller zor koşullarda yaşıyor
Gazze’de temel ihtiyaçlardan yoksun siviller zor koşullarda yaşıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
© AA / Khames Alrefi
Abone ol
Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam eden İsrail ordusu, uluslararası toplumun çağrılarına rağmen bu kez daha geniş çaplı bir saldırıya hazırlanıyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin en büyük yerleşim biriminde kontrolü sağlamak için başlatılacak yeni saldırı öncesinde Gazze Şeridi'nin tamamındaki sakinlere tahliye talimatı verdi.

IDF, doğuda Eski Şehir ve el-Tufah mahallesinden batıda sahile kadar şehrin ve çevresindeki tüm mahallelerin sakinlerini uyardı.

Gazze Şeridi'nde önemli bir askeri güçle operasyon başlatacağını duyuran İsrail ordusu, Gazzelilere insani bölgenin bulunduğu Mavasi mahallesi yönünde Raşid ekseni boyunca derhal tahliye çağrısında bulundu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye geniş çaplı bir saldırı başlatacakları tehdidinde bulunarak bölgede yaşam mücadelesi veren 1 milyon Filistinlinin derhal güneye göç etmelerini istedi.

Başbakan Benyamin Netanyahu, dün bir açıklama yaparak, Gazze'ye kara saldırıları düzenlemek için hazırlık yaptıklarını belirtmiş ve bölge sakinlerini güneye göç etmeye çağırmıştı.
Gazze'ye yardım gemisi saldırıya uğradı: Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
DÜNYA
Gazze'ye yardım gemisi saldırıya uğradı: Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendi
03:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала