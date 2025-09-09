https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/yemenden-israile-balistik-fuze-firlatildi-kudus-ve-bati-seriada-sirenler-caldi-1099238156.html

Yemen’den İsrail’e balistik füze fırlatıldı: Kudüs ve Batı Şeria’da sirenler çaldı

Yemen’den İsrail’e balistik füze fırlatıldı: Kudüs ve Batı Şeria’da sirenler çaldı

İsrail Ordusu (IDF), Yemen’den İsrail’e fırlatılan füze tespit etti; Kudüs ve Batı Şeria’da sirenler çaldı. Askeri yetkililer füzenin imhası için çalışıldığını... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

yemen

Yemen’deki Husiler tarafından kısa süre önce İsrail’e balistik füze fırlatıldı.Füzenin fırlatılmasının ardından Kudüs çevresi, Güney Batı Şeria’daki yerleşimler ve Ölü Deniz civarındaki bazı topluluklarda sirenler çaldı.IDF yetkilileri, 18 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’nde Hamas’a karşı başlatılan operasyonlar sırasında Husilerin İsrail’e 81 balistik füze ve en az 35 drone fırlattığını açıkladı.

