Yemen’den İsrail’e balistik füze fırlatıldı: Kudüs ve Batı Şeria’da sirenler çaldı
Yemen’den İsrail’e balistik füze fırlatıldı: Kudüs ve Batı Şeria’da sirenler çaldı
İsrail Ordusu (IDF), Yemen’den İsrail’e fırlatılan füze tespit etti; Kudüs ve Batı Şeria’da sirenler çaldı. Askeri yetkililer füzenin imhası için çalışıldığını... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
Yemen’deki Husiler tarafından kısa süre önce İsrail’e balistik füze fırlatıldı.Füzenin fırlatılmasının ardından Kudüs çevresi, Güney Batı Şeria’daki yerleşimler ve Ölü Deniz civarındaki bazı topluluklarda sirenler çaldı.IDF yetkilileri, 18 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’nde Hamas’a karşı başlatılan operasyonlar sırasında Husilerin İsrail’e 81 balistik füze ve en az 35 drone fırlattığını açıkladı.
Yemen’den İsrail’e balistik füze fırlatıldı: Kudüs ve Batı Şeria’da sirenler çaldı
20:28 09.09.2025 (güncellendi: 20:29 09.09.2025)
İsrail Ordusu (IDF), Yemen’den İsrail’e fırlatılan füze tespit etti; Kudüs ve Batı Şeria’da sirenler çaldı. Askeri yetkililer füzenin imhası için çalışıldığını duyurdu.
Yemen’deki Husiler tarafından kısa süre önce İsrail’e balistik füze fırlatıldı.
Füzenin fırlatılmasının ardından Kudüs çevresi, Güney Batı Şeria’daki yerleşimler ve Ölü Deniz civarındaki bazı topluluklarda sirenler çaldı.
IDF yetkilileri, 18 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’nde Hamas’a karşı başlatılan operasyonlar sırasında Husilerin İsrail’e 81 balistik füze ve en az 35 drone fırlattığını açıkladı.