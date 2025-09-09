https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/evlilik-kredisi-ne-kadar-sartlari-neler-nasil-basvurulur-iste-250-bin-tl-faizsiz-evlilik-kredisinin-1099212030.html
Evlilik kredisi ne kadar? Şartları neler, nasıl başvurulur? İşte 250 bin TL faizsiz evlilik kredisinin detayları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere sağlanan evlilik desteğinde kredi miktarının artırıldığını açıkladı. 18-25 yaş arasındaki çiftlere 250 bin TL... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T09:20+0300
2025-09-09T09:20+0300
2025-09-09T09:21+0300
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere yönelik evlilik desteğinde kredi tutarının artırıldığını duyurdu. Erdoğan, "2026 yılı Ocak ayı itibariyle çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin TL'ye, diğer durumlarda 200 bin TL'ye çıkartıyoruz." dedi.Çocuk sahibi olan çiftlere ek ertelemeCumhurbaşkanı Erdoğan, kredi geri ödemelerine ilişkin de yeni bir düzenlemeyi açıkladı:"48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmesi durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz. Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama geliri asgari ücretin 2,3 katı olması şartı 2,5 katına çıkartıldı" ifadelerini kullandı.Mevcut destek 150 bin TLHâlihazırda Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, başvurusu onaylanan genç çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Yeni düzenlemeyle bu tutar önemli ölçüde artırılmış olacak.250 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler?Faizsiz evlilik kredisine başvurmak isteyen çiftlerin şu şartları taşıması gerekiyor:Başvuru nasıl yapılır?Genç çiftler, evlilik kredisi başvurularını e-Devlet üzerinden veya Aile ve Gençlik Fonu resmi web sitesi aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.
türki̇ye
09:20 09.09.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere yönelik evlilik desteğinde kredi tutarının artırıldığını duyurdu. Erdoğan, “2026 yılı Ocak ayı itibariyle çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin TL’ye, diğer durumlarda 200 bin TL’ye çıkartıyoruz.” dedi.
Çocuk sahibi olan çiftlere ek erteleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi geri ödemelerine ilişkin de yeni bir düzenlemeyi açıkladı:
“48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmesi durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz. Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama geliri asgari ücretin 2,3 katı olması şartı 2,5 katına çıkartıldı” ifadelerini kullandı.
Hâlihazırda Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, başvurusu onaylanan genç çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Yeni düzenlemeyle bu tutar önemli ölçüde artırılmış olacak.
250 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler?
Faizsiz evlilik kredisine başvurmak isteyen çiftlerin şu şartları taşıması gerekiyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek
Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında bulunmak
Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak
Çiftlerin son 6 aylık gelir ortalamasının ve son aya ait gelir toplamının asgari ücretin 2,3 katını geçmemesi (yeni düzenlemeyle 2,5 katı olacak)
Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene, cinsel dokunulmazlığa ve uyuşturucu suçlarına ilişkin kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunmaması
Genç çiftler, evlilik kredisi başvurularını e-Devlet
üzerinden veya Aile ve Gençlik Fonu resmi web sitesi
aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.