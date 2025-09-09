https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/evlilik-kredisi-ne-kadar-sartlari-neler-nasil-basvurulur-iste-250-bin-tl-faizsiz-evlilik-kredisinin-1099212030.html

Evlilik kredisi ne kadar? Şartları neler, nasıl başvurulur? İşte 250 bin TL faizsiz evlilik kredisinin detayları

Evlilik kredisi ne kadar? Şartları neler, nasıl başvurulur? İşte 250 bin TL faizsiz evlilik kredisinin detayları

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere sağlanan evlilik desteğinde kredi miktarının artırıldığını açıkladı. 18-25 yaş arasındaki çiftlere 250 bin TL... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-09T09:20+0300

2025-09-09T09:20+0300

2025-09-09T09:21+0300

türki̇ye

evlilik kredisi

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

kredi

evlilik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/16/1096418321_0:210:2895:1838_1920x0_80_0_0_6fdeba49e61f8ffc0514d4e4dd5892b6.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere yönelik evlilik desteğinde kredi tutarının artırıldığını duyurdu. Erdoğan, “2026 yılı Ocak ayı itibariyle çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin TL’ye, diğer durumlarda 200 bin TL’ye çıkartıyoruz.” dedi.Çocuk sahibi olan çiftlere ek ertelemeCumhurbaşkanı Erdoğan, kredi geri ödemelerine ilişkin de yeni bir düzenlemeyi açıkladı:“48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmesi durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz. Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama geliri asgari ücretin 2,3 katı olması şartı 2,5 katına çıkartıldı” ifadelerini kullandı.Mevcut destek 150 bin TLHâlihazırda Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, başvurusu onaylanan genç çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Yeni düzenlemeyle bu tutar önemli ölçüde artırılmış olacak.250 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler?Faizsiz evlilik kredisine başvurmak isteyen çiftlerin şu şartları taşıması gerekiyor:Başvuru nasıl yapılır?Genç çiftler, evlilik kredisi başvurularını e-Devlet üzerinden veya Aile ve Gençlik Fonu resmi web sitesi aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/cumhurbaskani-erdogan-duyurdu-18-25-yas-ciftlerin-kredi-tutari-yukseltildi-1099209638.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

evlilik kredisi, evlilik kredisi 2025, evlilik kredisi ne kadar oldu, evlilik kredisi başvuru şartları, evlilik kredisi kimler başvurabilir, evlilik kredisi nasıl alınır, 250 bin tl evlilik kredisi, faizsiz evlilik kredisi, aile ve gençlik fonu, evlilik kredisi e-devlet başvuru, evlilik desteği 2025, evlilik kredisi başvuru ekranı