Ünlü şarkıcı Anastacia yıldızların sırlarını bir bir ortaya döktü: Bana şarkıyı 12 kez söyletti
2000'li yıllarda farklı ses tonu ve pop-soul tarzı şarkılarıyla tanınan Anastacia, müzikte 25 yılını kutlarken İngiliz medyasına verdiği röportajda ünlülerin... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T12:30+0300
2025-09-09T12:30+0300
yaşam
arnold schwarzenegger
michael jackson
steven spielberg
anastacia
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099219268_0:0:682:384_1920x0_80_0_0_65d8fd866dd103ac2c40b79e52682ecd.jpg
Dünyaca ünlü pop-soul şarkıcısı Anastacia, güçlü ve benzersiz ses tonu ile 2000’lerin efsane hitleri “I’m Outta Love” ve “Left Outside Alone” ile tanınıyor. Ünlü sanatçı, 25 yıllık müzik hayatını özetlediği röportajında ünlülerin sırlarını da ortaya döktü.Michael Jackson aramışİlk kez televizyonda şarkı söyledikten sonra Michael Jackson'ın aradığını söyleyen Anastacia, BB radyo programında Jackson'un onu kendi plak şirketiyle çalışmaya davet ettiğini belirtti. Başkasının şarkısını 12 kez arka arkaya söylemişArnold Schwarzenegger'in doğum günü partisinde sahneye çıktığını belirten Anastacia, Schwarzenegger’in kendisinden En Vogue’un Whatta Man şarkısını söylemesini istediğini ve tam 12 kez şarkıyı arka arkaya söylediğini ifade etti. Spielberg'ten şaşırtan cevapSteven Spielberg’in Kate Capshaw ile düğününde sahne alan Anastacia, yıllar sonra bir restoranda tesadüfen Spielberg ve eşinin Tom Cruise ve Penelope Cruz ile yemek yerken yanlarına gittiği anısını anlattı. Spielberg'e "Bunu hatırlamazsınız ama düğününüzde şarkı söylemiştim ve en çılgın olan şey şu ki; hayalim gerçekleşti ve artık gerçekten bir şarkıcıyım" dediğini ifade ederek Spielberg'in ise "En çılgın şey hâlâ onunla evli olmam" dediğini anlattı. 2000'li yıllarda çıkardığı I'm Outta Love şarkısı 19 ülkede Top 10 listesine giren Anastacia, ilk başlarda dinleyicilerin sesini Aretha Franklin ve Tina Turner'a benzettiklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/murdochlarin-medya-imparatorlugu-miras-savasinda-kazanan-belli-oldu-1099212730.html
09.09.2025
Ünlü şarkıcı Anastacia yıldızların sırlarını ortaya döktü: Arnold Schwarzenegger bana şarkıyı 12 kez söyletti
2000'li yıllarda farklı ses tonu ve pop-soul tarzı şarkılarıyla tanınan Anastacia, müzikte 25 yılını kutlarken İngiliz medyasına verdiği röportajda ünlülerin sırlarını bir bir ortaya döktü. Ünlü şarkıcı, aktör Arnold Schwarzenegger'in doğum günü partisinde sahneye çıktığını ve "Whatta Man" şarkısını tam 12 kez söylemek zorunda kaldığını açıkladı.
Dünyaca ünlü pop-soul şarkıcısı Anastacia, güçlü ve benzersiz ses tonu ile 2000’lerin efsane hitleri “I’m Outta Love” ve “Left Outside Alone” ile tanınıyor. Ünlü sanatçı, 25 yıllık müzik hayatını özetlediği röportajında ünlülerin sırlarını da ortaya döktü.

Michael Jackson aramış

İlk kez televizyonda şarkı söyledikten sonra Michael Jackson'ın aradığını söyleyen Anastacia, BB radyo programında Jackson'un onu kendi plak şirketiyle çalışmaya davet ettiğini belirtti.

Başkasının şarkısını 12 kez arka arkaya söylemiş

Arnold Schwarzenegger'in doğum günü partisinde sahneye çıktığını belirten Anastacia, Schwarzenegger’in kendisinden En Vogue’un Whatta Man şarkısını söylemesini istediğini ve tam 12 kez şarkıyı arka arkaya söylediğini ifade etti.

Spielberg'ten şaşırtan cevap

Steven Spielberg’in Kate Capshaw ile düğününde sahne alan Anastacia, yıllar sonra bir restoranda tesadüfen Spielberg ve eşinin Tom Cruise ve Penelope Cruz ile yemek yerken yanlarına gittiği anısını anlattı.
Spielberg'e "Bunu hatırlamazsınız ama düğününüzde şarkı söylemiştim ve en çılgın olan şey şu ki; hayalim gerçekleşti ve artık gerçekten bir şarkıcıyım" dediğini ifade ederek Spielberg'in ise "En çılgın şey hâlâ onunla evli olmam" dediğini anlattı.
2000'li yıllarda çıkardığı I'm Outta Love şarkısı 19 ülkede Top 10 listesine giren Anastacia, ilk başlarda dinleyicilerin sesini Aretha Franklin ve Tina Turner'a benzettiklerini belirtti.
