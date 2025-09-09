https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/murdochlarin-medya-imparatorlugu-miras-savasinda-kazanan-belli-oldu-1099212730.html

Murdoch'ların 'medya imparatorluğu' miras savaşında kazanan belli oldu

Murdoch'ların 'medya imparatorluğu' miras savaşında kazanan belli oldu

Sputnik Türkiye

Rupert Murdoch’un yıllardır süren veraset mücadelesi sona erdi. 94 yaşındaki medya patronunun ölümünden sonra Fox News, The Wall Street Journal ve New York... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-09T10:07+0300

2025-09-09T10:07+0300

2025-09-09T10:07+0300

yaşam

rupert murdoch

james murdoch

fox news

the wall street journal

fox

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099212566_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_87a3a39fba49444f703606d6d53f9486.jpg

Dünyanın en etkili medya patronlarından ve sahip olduğu medya organlarıyla dünya siyasetine yaptığı etkilerle bilinen Rupert Murdoch’un uzun süredir devam eden veraset mücadelesi, oğlu Lachlan Murdoch’un yönetimi devralmasıyla sonuçlandı.Ailenin dün (8 Eylül) günü yaptığı açıklamaya göre, 94 yaşındaki Rupert Murdoch’un vefatının ardından Fox News, The Wall Street Journal ve The New York Post gibi medya kuruluşlarının kontrolü Lachlan Murdoch’ta olacak.Anlaşmaya göre Lachlan, aile varlıklarını yönetecek yeni bir vakfın başına geçerken kardeşleri Prue MacLeod, Elisabeth Murdoch ve James Murdoch, Fox veya News Corp.’ta hissesi olan herhangi bir vakfın lehtarı olmaktan çıkarıldı.Bu karar, Murdoch ailesinde uzun süredir devam eden medya imparatorluğunun geleceği konusundaki anlaşmazlıkların son bulduğunu ve grubun 'muhafazakar' yayın çizgisinin Rupert Murdoch’un ölümünden sonra da süreceğini gösteriyor.Ünlü dizi Succession'e yansımıştıMurdoch ailesinin iç karışıklığı ve çekişmeleri, popüler televizyon dizisi Succession’a da ilham kaynağı olmuştu. Lachlan’ın daha politik olarak ılımlı olan en büyük kardeşleri, önümüzdeki aylarda Fox ve News Corp’taki hisselerini satmaya hazırlanıyor.James Murdoch grubun politikalarından uzaklaşmıştıHisselerinin satışı, üç kardeşin mevcut mirasına eklenecek ancak ailenin medya imparatorluğunun siyasi yönelimi üzerinde herhangi bir etkide bulunmalarını engelleyecek. James, son yıllarda editoryal içerik üzerindeki anlaşmazlıkları gerekçe göstererek ailesinin işinden uzaklaşmıştı.Lachlan hâlihazırda The Wall Street Journal ve The Times gibi yayınları bünyesinde barındıran News Corp’un başkanı. Rupert’ın en büyük çocukları arasında en politik muhafazakar olanı görülüyor.Rupert’ın altı çocuğundan en büyük dört tanesi şirketin geleceği üzerindeki yasal kargaşaya dâhil olmuştu. Wendi Deng Murdoch ile evliliğinden olan küçük çocukları Chloe ve Grace de yeni aile vakfının lehtarları arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/murdoch-ailesinde-miras-kavgasi-devam-ediyor-mahkeme-medya-patronunun-kotu-niyetle-hareket-ettigi-1091397946.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rupert murdoch, james murdoch, fox news, the wall street journal, fox