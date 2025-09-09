Türkiye
Üniversite kaydını kaçıranlar dikkat: YÖK Başkanı Özvar'dan 'tarih' uyarısı
Üniversite kaydını kaçıranlar dikkat: YÖK Başkanı Özvar'dan 'tarih' uyarısı
09.09.2025
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, YKS 2025 kapsamında üniversiteye yerleşen ancak çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramayan adaylara tanınan hakkın 12 Eylül’e kadar süreceğini bildirdi.Özvar’dan öğrencilere çağrıÖzvar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“2025-YKS sonuçlarıyla yükseköğretim programlarına yerleştiği halde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adaylara tanınan mazeret kayıt hakkı 12 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamdaki adaylarımız, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna başvurarak mazeretlerinin uygun bulunması halinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Henüz kaydını yaptıramamış kıymetli adaylarımızın, bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyorum.”
Üniversite kaydını kaçıranlar dikkat: YÖK Başkanı Özvar'dan 'tarih' uyarısı

11:46 09.09.2025 (güncellendi: 11:47 09.09.2025)
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025-YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleştiği halde mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayan adaylara verilen ek sürenin 12 Eylül 2025’e kadar devam edeceğini belirtti. Özvar, “Bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyorum” diyerek öğrencileri uyardı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, YKS 2025 kapsamında üniversiteye yerleşen ancak çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramayan adaylara tanınan hakkın 12 Eylül’e kadar süreceğini bildirdi.

Özvar’dan öğrencilere çağrı

Özvar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“2025-YKS sonuçlarıyla yükseköğretim programlarına yerleştiği halde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adaylara tanınan mazeret kayıt hakkı 12 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamdaki adaylarımız, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna başvurarak mazeretlerinin uygun bulunması halinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Henüz kaydını yaptıramamış kıymetli adaylarımızın, bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyorum.”
