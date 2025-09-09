Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna'nın 5 seyir füzesi engellendi: Bin 500 kadar militan etkisiz hale getirildi
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun attığı 5 seyir füzesini düşürürken düşmanın bin 500 kadar askeri de etkisiz hale getirildi.
2025-09-09T12:32+0300
2025-09-09T12:32+0300
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 5 seyir füzesini, 5 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 230 uçak tipi İHA’sını düşürdü.Ukrayna ordusunun son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1385 asker, 3 tank ve 15 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 140 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu mühimmat depoları, uzun menzilli İHA kontrol merkezleri ve üsleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler vuruldu. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait S-300 hava savunma füze sistemi imha edildi.
09.09.2025
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun attığı 5 seyir füzesini düşürürken düşmanın bin 500 kadar askeri de etkisiz hale getirildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
DÜNYA
‘Yeni başbakan arayışındaki zorluklar Macron'un istifasına yol açabilir’
11:38
