https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/ukraynanin-5-seyir-fuzesi-engellendi-bin-500-kadar-militan-etkisiz-hale-getirildi--1099222724.html

Ukrayna’nın 5 seyir füzesi engellendi: Bin 500 kadar militan etkisiz hale getirildi

Ukrayna’nın 5 seyir füzesi engellendi: Bin 500 kadar militan etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun attığı 5 seyir füzesini düşürürken düşmanın bin 500 kadar askeri de etkisiz hale getirildi. 09.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-09T12:32+0300

2025-09-09T12:32+0300

2025-09-09T12:32+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

s-300

himars

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081307263_0:43:2859:1651_1920x0_80_0_0_013425b0a90c09b607cf8466d32f26bf.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 5 seyir füzesini, 5 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 230 uçak tipi İHA’sını düşürdü.Ukrayna ordusunun son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1385 asker, 3 tank ve 15 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 140 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu mühimmat depoları, uzun menzilli İHA kontrol merkezleri ve üsleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler vuruldu. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait S-300 hava savunma füze sistemi imha edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/yeni-basbakan-arayisindaki-zorluklar-macronun-istifasina-yol-acabilir-1099218574.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, s-300, himars