Ukrayna ordusunun Sumı'deki karşı saldırıları başarısız oldu: Güçlerinin yüzde 70'ini kaybetti
Ukrayna ordusunun Sumı’deki karşı saldırıları başarısız oldu: Güçlerinin yüzde 70'ini kaybetti
09.09.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097937176_0:59:1183:724_1920x0_80_0_0_be52b720a50d9bb48435b4dc15d1ca92.png
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Sumı Bölgesi’nde başarısız karşı saldırılarına devam eden Ukrayna ordusunun bu istikamette telafisi zor kayıplar verdiği bildirildi.Düşmanın Alekseyevka yakınında iki ve Andreyevka yakınında dört başarısız karşı saldırı girişiminde bulunduğunu anlatan kaynak, “Saldırıya katılan personelin yüzde 70'ine yakını, kombine ateş sonucu imha edildi” ifadesini kullandı.Rus askerlerin Ukrayna ordusuna ait Bogdan ve Gvozdika topçu sistemleri ile 2 adet ABD yapımı HMMWV zırhlı savaş aracını imha ettiği aktarıldı.Sumı Bölgesi’ndeki tampon bölgeDaha önce Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, güvenlik bölgesinin oluşturulması çalışmalarının başarıyla ilerlediğini, Sumı Bölgesi’nde 210 kilometrekarelik alan ve 13 yerleşim yerinin Rus güçlerin kontrolü altına girdiğini bildirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Kursk Bölgesi’ne düzenlediği saldırıyla cephe hattını iki bin kilometre genişleterek kendi kendine sorun yarattığını dile getirmişti. Rus lider, bunun sonucunda Rus birliklerinin, Sumı Bölgesi’nde derinliği 8 ila 12 kilometre arasında değişen bir güvenlik bölgesi oluşturduğunu belirtmişti.Rusya’nın tüm Sumı Bölgesi’ni kontrol altına alma gibi bir amacının olmadığını kaydeden Putin, ama böyle bir ihtimalin göz ardı edilmediğini, zira ordunun gelişmelere göre hareket ettiğini dile getirmişti.
Ukrayna ordusunun Sumı’deki karşı saldırıları başarısız oldu: Güçlerinin yüzde 70'ini kaybetti
Ukrayna ordusunun, Sumı Bölgesi’nde tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus güçlerine karşı düzenlediği saldırılarda asker ve teçhizatın büyük kısmını kaybettiği belirtildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Sumı Bölgesi’nde başarısız karşı saldırılarına devam eden Ukrayna ordusunun bu istikamette telafisi zor kayıplar verdiği bildirildi.
Düşmanın Alekseyevka yakınında iki ve Andreyevka yakınında dört başarısız karşı saldırı girişiminde bulunduğunu anlatan kaynak, “Saldırıya katılan personelin yüzde 70'ine yakını, kombine ateş sonucu imha edildi” ifadesini kullandı.
Rus askerlerin Ukrayna ordusuna ait Bogdan ve Gvozdika topçu sistemleri ile 2 adet ABD yapımı HMMWV zırhlı savaş aracını imha ettiği aktarıldı.
Sumı Bölgesi’ndeki tampon bölge
Daha önce Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, güvenlik bölgesinin oluşturulması çalışmalarının başarıyla ilerlediğini, Sumı Bölgesi’nde 210 kilometrekarelik alan ve 13 yerleşim yerinin Rus güçlerin kontrolü altına girdiğini bildirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Kursk Bölgesi’ne düzenlediği saldırıyla cephe hattını iki bin kilometre genişleterek kendi kendine sorun yarattığını dile getirmişti. Rus lider, bunun sonucunda Rus birliklerinin, Sumı Bölgesi’nde derinliği 8 ila 12 kilometre arasında değişen bir güvenlik bölgesi oluşturduğunu belirtmişti.
Rusya’nın tüm Sumı Bölgesi’ni kontrol altına alma gibi bir amacının olmadığını kaydeden Putin, ama böyle bir ihtimalin göz ardı edilmediğini, zira ordunun gelişmelere göre hareket ettiğini dile getirmişti.