https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/2009dan-bu-yana-en-yuksek-oran-abde-bu-yil-72-sanayi-isletmesi-kapandi-1099210869.html
2009'dan bu yana en yüksek oran: AB’de bu yıl 72 sanayi işletmesi kapandı
2009'dan bu yana en yüksek oran: AB’de bu yıl 72 sanayi işletmesi kapandı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nde (AB) son sekiz ayda kapanan şirketlerin sayısı, küresel mali krizin zirve yaptığı dönemden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T08:01+0300
2025-09-09T08:01+0300
2025-09-09T08:03+0300
ekonomi̇
avrupa
avrupa birliği
kapanma
almanya
fransa
i̇spanya
sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099210713_0:24:1440:834_1920x0_80_0_0_895368e1691c01f9c5ed8401f3480105.jpg
Sputnik, Avrupa Yeniden Yapılandırma Monitörü’nden (European Restructuring Monitor – ERM) alınan bilgiler temelinde yaptığı hesaplama sonucu, AB’de onlarca sanayi işletmesinin kapandığını tespit etti.AB'de bu yılın 1 Ocak - 31 Ağustos döneminde toplamda 72 büyük sanayi kuruluşu faaliyetlerini durdurmayı planladığını duyurdu. Bu, 2009’dan bu yana görülen en yüksek sayı.2009'un aynı döneminde, 81 sanayi kuruluş kapanırken koronavirüs yılında bile kapanan işletme sayısı 49’da kalmıştı.Önceki yıllarda kapanışların büyük kısmı Almanya'da gerçekleşirken bu yıl neredeyse tüm ekonomilerde eşit oranda gerçekleşiyor.Kapanan işletmelerin yüzde 17’si İspanya’da, yüzde 14’ü Fransa’da, yüzde 11’i Almanya’da bulunurken Hırvatistan ve Danimarka gibi ülkelerde birer işletme kapandı.Bunun sonucunda, sanayi sektöründe 18 bin işçi işsiz kaldı. Bu, AB tarihinde üçüncü sonuç olma özelliğini taşıyor. Kovid-19'un zirve yaptığı dönemde 18 bin 700 kişi işini kaybederken, küresel mali kriz döneminde bu sayı 27 bin 300 olarak gerçekleşmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/ukrayna-ordusu-latin-amerikadan-kadinlari-saflarina-cekiyor-1099210053.html
almanya
fransa
i̇spanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099210713_149:0:1292:857_1920x0_80_0_0_a46c734f6e5c20c9f38c83c7fbc9ccee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, avrupa birliği, kapanma, almanya, fransa, i̇spanya, sputnik
avrupa, avrupa birliği, kapanma, almanya, fransa, i̇spanya, sputnik
2009'dan bu yana en yüksek oran: AB’de bu yıl 72 sanayi işletmesi kapandı
08:01 09.09.2025 (güncellendi: 08:03 09.09.2025)
Avrupa Birliği’nde (AB) son sekiz ayda kapanan şirketlerin sayısı, küresel mali krizin zirve yaptığı dönemden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Sputnik, Avrupa Yeniden Yapılandırma Monitörü’nden (European Restructuring Monitor – ERM) alınan bilgiler temelinde yaptığı hesaplama sonucu, AB’de onlarca sanayi işletmesinin kapandığını tespit etti.
AB'de bu yılın 1 Ocak - 31 Ağustos döneminde toplamda 72 büyük sanayi kuruluşu faaliyetlerini durdurmayı planladığını duyurdu. Bu, 2009’dan bu yana görülen en yüksek sayı.
2009'un aynı döneminde, 81 sanayi kuruluş kapanırken koronavirüs yılında bile kapanan işletme sayısı 49’da kalmıştı.
Önceki yıllarda kapanışların büyük kısmı Almanya'da gerçekleşirken bu yıl neredeyse tüm ekonomilerde eşit oranda gerçekleşiyor.
Kapanan işletmelerin yüzde 17’si İspanya’da, yüzde 14’ü Fransa’da, yüzde 11’i Almanya’da bulunurken Hırvatistan ve Danimarka gibi ülkelerde birer işletme kapandı.
Bunun sonucunda, sanayi sektöründe 18 bin işçi işsiz kaldı. Bu, AB tarihinde üçüncü sonuç olma özelliğini taşıyor. Kovid-19'un zirve yaptığı dönemde 18 bin 700 kişi işini kaybederken, küresel mali kriz döneminde bu sayı 27 bin 300 olarak gerçekleşmişti.