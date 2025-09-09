https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/2009dan-bu-yana-en-yuksek-oran-abde-bu-yil-72-sanayi-isletmesi-kapandi-1099210869.html

2009'dan bu yana en yüksek oran: AB’de bu yıl 72 sanayi işletmesi kapandı

2009'dan bu yana en yüksek oran: AB’de bu yıl 72 sanayi işletmesi kapandı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği’nde (AB) son sekiz ayda kapanan şirketlerin sayısı, küresel mali krizin zirve yaptığı dönemden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 09.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-09T08:01+0300

2025-09-09T08:01+0300

2025-09-09T08:03+0300

ekonomi̇

avrupa

avrupa birliği

kapanma

almanya

fransa

i̇spanya

sputnik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099210713_0:24:1440:834_1920x0_80_0_0_895368e1691c01f9c5ed8401f3480105.jpg

Sputnik, Avrupa Yeniden Yapılandırma Monitörü’nden (European Restructuring Monitor – ERM) alınan bilgiler temelinde yaptığı hesaplama sonucu, AB’de onlarca sanayi işletmesinin kapandığını tespit etti.AB'de bu yılın 1 Ocak - 31 Ağustos döneminde toplamda 72 büyük sanayi kuruluşu faaliyetlerini durdurmayı planladığını duyurdu. Bu, 2009’dan bu yana görülen en yüksek sayı.2009'un aynı döneminde, 81 sanayi kuruluş kapanırken koronavirüs yılında bile kapanan işletme sayısı 49’da kalmıştı.Önceki yıllarda kapanışların büyük kısmı Almanya'da gerçekleşirken bu yıl neredeyse tüm ekonomilerde eşit oranda gerçekleşiyor.Kapanan işletmelerin yüzde 17’si İspanya’da, yüzde 14’ü Fransa’da, yüzde 11’i Almanya’da bulunurken Hırvatistan ve Danimarka gibi ülkelerde birer işletme kapandı.Bunun sonucunda, sanayi sektöründe 18 bin işçi işsiz kaldı. Bu, AB tarihinde üçüncü sonuç olma özelliğini taşıyor. Kovid-19'un zirve yaptığı dönemde 18 bin 700 kişi işini kaybederken, küresel mali kriz döneminde bu sayı 27 bin 300 olarak gerçekleşmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/ukrayna-ordusu-latin-amerikadan-kadinlari-saflarina-cekiyor-1099210053.html

almanya

fransa

i̇spanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, avrupa birliği, kapanma, almanya, fransa, i̇spanya, sputnik