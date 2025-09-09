https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/ukrayna-ordusu-latin-amerikadan-kadinlari-saflarina-cekiyor-1099210053.html
Ukrayna ordusu Latin Amerika'dan kadınları saflarına çekiyor
Ukrayna ordusu Latin Amerika'dan kadınları saflarına çekiyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, cephedeki silahlı eylemlerinde kullanmak üzere Latin Amerika’dan kadın paralı askerleri saflarına çekmeye başladığı tespit... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T07:24+0300
2025-09-09T07:24+0300
2025-09-09T07:28+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
latin amerika
kolombiya
paralı asker
yabancı militan
sputnik
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098064105_0:37:1179:700_1920x0_80_0_0_25f4f75720a746274f941824a7be289a.png
Sputnik, sosyal medyayı inceleyerek para karşılığında Ukrayna ordusu saflarına katılan Latin Amerikalı kadın militanlara ilişkin bilgileri topladı.Ukrayna ordusunun sosyal medya hesaplarından birinde paylaşılan bir videoda, kod adı ‘Queen’ olan Kolombiyalı bir kadın militan, Latin Amerikalı kadınları Ukrayna'ya davet ederek, “Kolombiya, Brezilya, Meksika ve Peru'dan her gün yeni kadın gönüllüler geldiğini” söylüyor.Kolombiyalı kadın, en çok aranan adayların tıp eğitimi almış ve cephede askeri doktor olarak çalışabilecek deneyime sahip olanlar olduğunu vurguluyor.Latin Amerikalılar, yüksek ücretler ve rahat hizmet koşulları vaatleriyle Ukrayna ordusunda görev yapmaya sıklıkla ikna ediliyor. Rusya'nın Bogota Büyükelçisi Nikolai Tavdumadze, Temmuz ayında Sputnik’e verdiği demeçte, Ukrayna ordusu saflarındaki Kolombiyalı paralı asker sayısının hala yüksek olduğunu söylemişti. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, paralı askerliği ülkenin soygunu olarak nitelendirmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da çeşitli ülkelerden paralı askerlerin öldürüldüğünü defalarca açıklamıştı. Bakanlık, Kiev rejiminin onları ‘top yemi’ olarak kullandığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/trump-oldurulen-ukraynali-kadinin-kani-demokratlarin-ellerinde-1099207885.html
ukrayna
latin amerika
kolombiya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098064105_40:0:1081:781_1920x0_80_0_0_bbcf1c0f82f509ff4d2bf7c68e6cdc92.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, latin amerika, kolombiya, paralı asker, yabancı militan, sputnik, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya
ukrayna, latin amerika, kolombiya, paralı asker, yabancı militan, sputnik, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya
Ukrayna ordusu Latin Amerika'dan kadınları saflarına çekiyor
07:24 09.09.2025 (güncellendi: 07:28 09.09.2025)
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, cephedeki silahlı eylemlerinde kullanmak üzere Latin Amerika’dan kadın paralı askerleri saflarına çekmeye başladığı tespit edildi.
Sputnik, sosyal medyayı inceleyerek para karşılığında Ukrayna ordusu saflarına katılan Latin Amerikalı kadın militanlara ilişkin bilgileri topladı.
Ukrayna ordusunun sosyal medya hesaplarından birinde paylaşılan bir videoda, kod adı ‘Queen’ olan Kolombiyalı bir kadın militan, Latin Amerikalı kadınları Ukrayna'ya davet ederek, “Kolombiya, Brezilya, Meksika ve Peru'dan her gün yeni kadın gönüllüler geldiğini” söylüyor.
Kolombiyalı kadın, en çok aranan adayların tıp eğitimi almış ve cephede askeri doktor olarak çalışabilecek deneyime sahip olanlar olduğunu vurguluyor.
Latin Amerikalılar, yüksek ücretler ve rahat hizmet koşulları vaatleriyle Ukrayna ordusunda görev yapmaya sıklıkla ikna ediliyor. Rusya'nın Bogota Büyükelçisi Nikolai Tavdumadze, Temmuz ayında Sputnik’e verdiği demeçte, Ukrayna ordusu saflarındaki Kolombiyalı paralı asker sayısının hala yüksek olduğunu söylemişti. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, paralı askerliği ülkenin soygunu olarak nitelendirmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da çeşitli ülkelerden paralı askerlerin öldürüldüğünü defalarca açıklamıştı. Bakanlık, Kiev rejiminin onları ‘top yemi’ olarak kullandığını vurgulamıştı.