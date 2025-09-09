https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/ukrayna-ordusu-latin-amerikadan-kadinlari-saflarina-cekiyor-1099210053.html

Ukrayna ordusu Latin Amerika'dan kadınları saflarına çekiyor

Ukrayna ordusu Latin Amerika'dan kadınları saflarına çekiyor

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, cephedeki silahlı eylemlerinde kullanmak üzere Latin Amerika’dan kadın paralı askerleri saflarına çekmeye başladığı tespit... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

Sputnik, sosyal medyayı inceleyerek para karşılığında Ukrayna ordusu saflarına katılan Latin Amerikalı kadın militanlara ilişkin bilgileri topladı.Ukrayna ordusunun sosyal medya hesaplarından birinde paylaşılan bir videoda, kod adı ‘Queen’ olan Kolombiyalı bir kadın militan, Latin Amerikalı kadınları Ukrayna'ya davet ederek, “Kolombiya, Brezilya, Meksika ve Peru'dan her gün yeni kadın gönüllüler geldiğini” söylüyor.Kolombiyalı kadın, en çok aranan adayların tıp eğitimi almış ve cephede askeri doktor olarak çalışabilecek deneyime sahip olanlar olduğunu vurguluyor.Latin Amerikalılar, yüksek ücretler ve rahat hizmet koşulları vaatleriyle Ukrayna ordusunda görev yapmaya sıklıkla ikna ediliyor. Rusya'nın Bogota Büyükelçisi Nikolai Tavdumadze, Temmuz ayında Sputnik’e verdiği demeçte, Ukrayna ordusu saflarındaki Kolombiyalı paralı asker sayısının hala yüksek olduğunu söylemişti. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, paralı askerliği ülkenin soygunu olarak nitelendirmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da çeşitli ülkelerden paralı askerlerin öldürüldüğünü defalarca açıklamıştı. Bakanlık, Kiev rejiminin onları ‘top yemi’ olarak kullandığını vurgulamıştı.

