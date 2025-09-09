https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/trump-oldurulen-ukraynali-kadinin-kani-demokratlarin-ellerinde-1099207885.html

Trump: Öldürülen Ukraynalı kadının kanı Demokratların ellerinde

Trump: Öldürülen Ukraynalı kadının kanı Demokratların ellerinde

09.09.2025

ABD Başkanı Donald Trump, Ağustos ayında Kuzey Karolina’da öldürülen Ukraynalı mültecinin kanının, izledikleri politika nedeniyle Demokratların ellerinde olduğunu söyledi.Trump, Truth Social hesabında, “Bu masum kadının kanı, kelimenin tam anlamıyla katilin bıçağından damlıyor ve şimdi de kötü insanları hapse atmayı reddeden Demokratların ellerinde. Buna rezil eski vali ve ‘senatör olmak isteyen’ Roy Cooper da dahil” diye yazdı.Trump’a göre, zanlı 'profesyonel bir suçluydu' ve daha önce toplamda 14 kez gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

