Trump: Öldürülen Ukraynalı kadının kanı Demokratların ellerinde
09.09.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Ağustos ayında Kuzey Karolina’da öldürülen Ukraynalı mültecinin kanının, izledikleri politika nedeniyle Demokratların ellerinde olduğunu söyledi.Trump, Truth Social hesabında, “Bu masum kadının kanı, kelimenin tam anlamıyla katilin bıçağından damlıyor ve şimdi de kötü insanları hapse atmayı reddeden Demokratların ellerinde. Buna rezil eski vali ve ‘senatör olmak isteyen’ Roy Cooper da dahil” diye yazdı.Trump’a göre, zanlı 'profesyonel bir suçluydu' ve daha önce toplamda 14 kez gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.
abd, roy cooper, kuzey karolina, truth social
02:04 09.09.2025
Trump, öldürülen Ukraynalı kadının kanının Demokratların elinde olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ağustos ayında Kuzey Karolina’da öldürülen Ukraynalı mültecinin kanının, izledikleri politika nedeniyle Demokratların ellerinde olduğunu söyledi.
Trump, Truth Social hesabında, “Bu masum kadının kanı, kelimenin tam anlamıyla katilin bıçağından damlıyor ve şimdi de kötü insanları hapse atmayı reddeden Demokratların ellerinde. Buna rezil eski vali ve ‘senatör olmak isteyen’ Roy Cooper da dahil” diye yazdı.
Trump’a göre, zanlı 'profesyonel bir suçluydu' ve daha önce toplamda 14 kez gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.
