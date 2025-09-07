Türkiye
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu 07.09.2025, Sputnik Türkiye
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Bosna Hersek'i 80-72 mağlup eden Polonya, çeyrek finale yükseldi.Türkiye çeyrek finalde kiminle karşılaşacak?Polonya, çeyrek finalde A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi oldu.Türkiye-Polonya maçı ne zaman?Türkiye-Polonya müsabakası, 9 Eylül Salı günü oynanacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu

14:12 07.09.2025 (güncellendi: 14:16 07.09.2025)
A Milli Erkek Basketbol Takımı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Bosna Hersek'i 80-72 mağlup eden Polonya, çeyrek finale yükseldi.

Türkiye çeyrek finalde kiminle karşılaşacak?

Polonya, çeyrek finalde A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi oldu.

Türkiye-Polonya maçı ne zaman?

Türkiye-Polonya müsabakası, 9 Eylül Salı günü oynanacak.
