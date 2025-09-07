A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/a-milli-erkek-basketbol-takiminin-2025-avrupa-sampiyonasi-ceyrek-finalindeki-rakibi-polonya-oldu-1099171633.html
2025-09-07T14:12+0300
2025-09-07T14:12+0300
2025-09-07T14:16+0300
14:12 07.09.2025 (güncellendi: 14:16 07.09.2025)
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Bosna Hersek'i 80-72 mağlup eden Polonya, çeyrek finale yükseldi.
Türkiye çeyrek finalde kiminle karşılaşacak?
Polonya, çeyrek finalde A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi oldu.
Türkiye-Polonya maçı ne zaman?
Türkiye-Polonya müsabakası, 9 Eylül Salı günü oynanacak.