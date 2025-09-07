https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/a-milli-erkek-basketbol-takiminin-2025-avrupa-sampiyonasi-ceyrek-finalindeki-rakibi-polonya-oldu-1099171633.html

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu

Sputnik Türkiye

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu 07.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-07T14:12+0300

2025-09-07T14:12+0300

2025-09-07T14:16+0300

spor

basketbol

türkiye a milli basketbol takımı

cedi osman

alperen şengün

ergin ataman

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/07/1099171708_0:0:2539:1429_1920x0_80_0_0_306e4b9663f91724cfbf76a4183088b1.jpg

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Bosna Hersek'i 80-72 mağlup eden Polonya, çeyrek finale yükseldi.Türkiye çeyrek finalde kiminle karşılaşacak?Polonya, çeyrek finalde A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi oldu.Türkiye-Polonya maçı ne zaman?Türkiye-Polonya müsabakası, 9 Eylül Salı günü oynanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/filenin-sultanlari-finalde-2025-dunya-voleybol-sampiyonasi-turkiye---italya-maci-ne-zaman-1099168076.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye basketbol maçı ne zaman, milli maç ne zaman, basketbol milli maçı ne zaman