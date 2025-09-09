https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/trump-rusyayi-ukraynadaki-catismaya-iliskin-kararlari-geciktirmekle-sucladi-1099238409.html
Trump, Rusya'yı Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin kararları geciktirmekle suçladı
Trump, Rusya'yı Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin kararları geciktirmekle suçladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Rusya’yı Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin karar alma sürecini geciktirmekle suçladı. 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T20:45+0300
2025-09-09T20:45+0300
2025-09-09T20:42+0300
ukrayna kri̇zi̇
donald trump
abd
ukrayna
rusya
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316563_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_0d582317133b8bfc03ba85b4d50586b7.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, radyo sunucusu Steve Rosenberg’e verdiği röportajda Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin karar alma sürecini geciktirdiğini iddia etti.ABD lideri, “Her seferinde, bu konuda bir sonuca yaklaştığımızı düşündüğümde, o (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bir bomba daha atıyor ve bu kesinlikle kabul edilemez” dedi.Trump, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün kendisine mevcut sorunlar arasında ‘en basiti’ gibi göründüğünü, ancak liderler düzeyindeki ‘karşılıklı düşmanlık’ nedeniyle durumun karmaşıklaştığını söyledi.Trump ayrıca, Ukrayna'daki çatışmanın çözülmesi konusunda kararlı olduğunu bir kez daha yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/trumpin-epsteina-gonderdigi-skandal-dogum-gunu-mesaji-ifsa-oldu-mustehcen-cizimlerle-siirler-1099233447.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316563_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a7daf729d66a27c6e5bd3d8e2ff94823.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, abd, ukrayna, rusya, vladimir putin
donald trump, abd, ukrayna, rusya, vladimir putin
Trump, Rusya'yı Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin kararları geciktirmekle suçladı
ABD Başkanı Trump, Rusya’yı Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin karar alma sürecini geciktirmekle suçladı.
ABD Başkanı Donald Trump, radyo sunucusu Steve Rosenberg’e verdiği röportajda Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin karar alma sürecini geciktirdiğini iddia etti.
ABD lideri, “Her seferinde, bu konuda bir sonuca yaklaştığımızı düşündüğümde, o (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bir bomba daha atıyor ve bu kesinlikle kabul edilemez” dedi.
Trump, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün kendisine mevcut sorunlar arasında ‘en basiti’ gibi göründüğünü, ancak liderler düzeyindeki ‘karşılıklı düşmanlık’ nedeniyle durumun karmaşıklaştığını söyledi.
Trump ayrıca, Ukrayna'daki çatışmanın çözülmesi konusunda kararlı olduğunu bir kez daha yineledi.