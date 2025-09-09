https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/trump-rusyayi-ukraynadaki-catismaya-iliskin-kararlari-geciktirmekle-sucladi-1099238409.html

Trump, Rusya'yı Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin kararları geciktirmekle suçladı

Trump, Rusya'yı Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin kararları geciktirmekle suçladı

09.09.2025

ABD Başkanı Donald Trump, radyo sunucusu Steve Rosenberg’e verdiği röportajda Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin karar alma sürecini geciktirdiğini iddia etti.ABD lideri, “Her seferinde, bu konuda bir sonuca yaklaştığımızı düşündüğümde, o (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bir bomba daha atıyor ve bu kesinlikle kabul edilemez” dedi.Trump, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün kendisine mevcut sorunlar arasında ‘en basiti’ gibi göründüğünü, ancak liderler düzeyindeki ‘karşılıklı düşmanlık’ nedeniyle durumun karmaşıklaştığını söyledi.Trump ayrıca, Ukrayna'daki çatışmanın çözülmesi konusunda kararlı olduğunu bir kez daha yineledi.

