Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/trump-rusyayi-ukraynadaki-catismaya-iliskin-kararlari-geciktirmekle-sucladi-1099238409.html
Trump, Rusya'yı Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin kararları geciktirmekle suçladı
Trump, Rusya'yı Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin kararları geciktirmekle suçladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Rusya’yı Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin karar alma sürecini geciktirmekle suçladı. 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T20:45+0300
2025-09-09T20:42+0300
ukrayna kri̇zi̇
donald trump
abd
ukrayna
rusya
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316563_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_0d582317133b8bfc03ba85b4d50586b7.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, radyo sunucusu Steve Rosenberg’e verdiği röportajda Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin karar alma sürecini geciktirdiğini iddia etti.ABD lideri, “Her seferinde, bu konuda bir sonuca yaklaştığımızı düşündüğümde, o (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bir bomba daha atıyor ve bu kesinlikle kabul edilemez” dedi.Trump, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün kendisine mevcut sorunlar arasında ‘en basiti’ gibi göründüğünü, ancak liderler düzeyindeki ‘karşılıklı düşmanlık’ nedeniyle durumun karmaşıklaştığını söyledi.Trump ayrıca, Ukrayna'daki çatışmanın çözülmesi konusunda kararlı olduğunu bir kez daha yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/trumpin-epsteina-gonderdigi-skandal-dogum-gunu-mesaji-ifsa-oldu-mustehcen-cizimlerle-siirler-1099233447.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316563_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a7daf729d66a27c6e5bd3d8e2ff94823.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, ukrayna, rusya, vladimir putin
donald trump, abd, ukrayna, rusya, vladimir putin

Trump, Rusya'yı Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin kararları geciktirmekle suçladı

20:45 09.09.2025
© AA / Yasin ÖztürkABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
© AA / Yasin Öztürk
Abone ol
ABD Başkanı Trump, Rusya’yı Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin karar alma sürecini geciktirmekle suçladı.
ABD Başkanı Donald Trump, radyo sunucusu Steve Rosenberg’e verdiği röportajda Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin karar alma sürecini geciktirdiğini iddia etti.
ABD lideri, “Her seferinde, bu konuda bir sonuca yaklaştığımızı düşündüğümde, o (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bir bomba daha atıyor ve bu kesinlikle kabul edilemez” dedi.
Trump, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün kendisine mevcut sorunlar arasında ‘en basiti’ gibi göründüğünü, ancak liderler düzeyindeki ‘karşılıklı düşmanlık’ nedeniyle durumun karmaşıklaştığını söyledi.
Trump ayrıca, Ukrayna'daki çatışmanın çözülmesi konusunda kararlı olduğunu bir kez daha yineledi.
Trump ve Epstein - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
DÜNYA
Trump'ın Epstein'a gönderdiği skandal doğum günü mesajı ifşa oldu: 'Müstehcen çizimlerle şiirler yollamış'
16:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала