Tayland eski Başbakanı Taksin Şinavatra’ya 1 yıl hapis cezası

Tayland Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan Thaksin Şinavatra’nın geçmiş yolsuzluk davaları kapsamında aldığı hapis cezasının geçersiz sayılan sağlık gerekçeli... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

dünya

yüksek mahkeme

tayland

kral maha vajiralongkorn

taksin şinavatra

Eski Tayland Başbakanı Taksin Şinavatra, geçmişte 'yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanma' suçlamaları nedeniyle aldığı hapis cezasının doğru şekilde infaz edilmediğine hükmeden Yüksek Mahkeme, Şinavatra'nın en az 1 yıl hapis yatmasına hükmetti.Şinavatra, 2023'te Dubai'den Tayland'a döndükten sonra sekiz yıl hapse mahkum edilmiş, ancak kısa süre sonra cezası Kral Maha Vajiralongkorn tarafından bir yıla indirilmişti. Buna rağmen cezaevinde yalnızca birkaç saat geçiren eski başbakan, kalp rahatsızlığını gerekçe göstererek Bangkok Polis Genel Hastanesi'nin özel katına nakledilmişti. Burada altı ay geçiren Şinavatra'nın 'ayrıcalıklı muamele' gördüğü ileri sürülmüş ve bu ülkede tartışmalara neden olmuştu.1 yıl hapis cezası verildiMahkeme, hastanedeki sürenin hapis cezası kapsamında sayılamayacağına karar vererek Şinavatra'nın yeniden bir yıl cezaevinde kalması gerektiğini belirtti. Yargıçlar, Şinavatra’nın sağlık sorunlarının ayakta tedaviyle de yönetilebileceğini vurguladı.Duruşmaya eski başbakan olan kızıyla geldiDuruşmaya kızı ve aynı zamanda eski başbakan olan Paetongtarn Şinavatra ile katılan Taksin, karar sonrası yaptığı açıklamada “Fiziksel özgürlüğümü kaybetsem de düşünce özgürlüğüm devam edecek. Ülkem ve halkım için mücadele etmeyi sürdüreceğim” dedi. 2001’de başbakanlık koltuğuna oturan Taksin Şinavatra, 2006’da askeri darbe ile görevden uzaklaştırılmış ve uzun yıllar Dubai’de sürgünde yaşamıştı. Tayland siyasetine damga vuran ailesi, son olarak Paetongtarn’ın görevden alınmasıyla yeniden gündeme gelmişti. Paetongtarn, Tayland mahkemesi tarafından geçen ay, Kamboçya’nın eski lideriyle yaptığı bir telefon görüşmesinde 'ciddi bir etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle' görevden alınmıştı.

tayland

