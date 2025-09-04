https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/tayland-kraliyet-konseyi-gecici-basbakanin-parlamentoyu-feshetme-girisimini-reddetti-1099108824.html

Tayland Kraliyet Konseyi, geçici Başbakanın parlamentoyu feshetme girişimini reddetti

Tayland Kraliyet Konseyi, geçici Başbakanın parlamentoyu feshetme girişimini reddetti

Tayland'da geçici Başbakan Phumtham Wechayachai'nin parlamentoyu feshetme kararı, Kraliyet tarafından reddedildi.

Tayland’da Geçici Başbakan Phumtham Wechayachai’nin parlamentoyu feshetmek için sunduğu kararname, Kraliyet Konseyi tarafından reddedildi.Bangkok merkezli Thai Enquirer’in haberine göre, görevden alınan eski Başbakan Paetongtarn Şinavatra’nın yerine gelen Phumtham’ın sunduğu kararname, 'geçici başbakan' statüsü nedeniyle doğabilecek hukuki sorunlar gerekçesiyle kabul edilmedi.Phumtham, yaptığı açıklamada hukukun üstünlüğüne saygı duyduğunu belirterek konunun yeniden inceleneceğini söyledi.Ne olmuştu?Siyasi kriz, muhalefetteki Tayland Halk Partisi’nin Phumtham’a destek vermeyeceğini açıklamasıyla derinleşmişti. Parti, koalisyon ortağı Bhumjaithai Partisi lideri Anutin Charnvirakul’u yeni başbakan adayı olarak desteklediğini duyurmuştu.Krizin fitilini ise Paetongtarn Şinavatra’ya ait olduğu iddia edilen bir telefon görüşmesi ateşledi. Basına sızan 17 dakikalık kayıtta Şinavatra’nın Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen’e 'amca' diye hitap ettiği ve Taylandlı bir askeri komutanı görevden almayı planladığını söylediği duyulmuştu.Bhumjaithai Partisi, bu görüşmenin 'ülkenin egemenliğine zarar verdiğini' savunarak koalisyondan çekildi. Bunun üzerine Tayland Anayasa Mahkemesi, Paetongtarn Şinavatra’yı etik ihlal gerekçesiyle görevden aldı. Böylece Şinavatra, son 17 yılda Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınan beşinci başbakan oldu.

