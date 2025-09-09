https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/steve-jobsun-olmeden-once-kendisine-gonderdigi-e-posta-ortaya-cikti-1099227827.html
Steve Jobs’un ölmeden önce kendisine gönderdiği e-posta ortaya çıktı
Steve Jobs'un ölmeden önce kendisine gönderdiği e-posta ortaya çıktı
Steve Jobs'un ölümünden bir yıl önce kendisine gönderdiği e-posta yeniden gündeme geldi. Jobs'un kaleme aldığı satırlarda insanlığın ortak başarılarına duyduğu hayranlık dikkat çekiyor.
Teknoloji dünyasının en ikonik isimlerinden Steve Jobs, Eylül 2010’da kendisine bir e-posta gönderdi. Jobs, pankreas kanseri nedeniyle Ekim 2011’de yaşamını yitirmeden bir yıl önce yazdığı bu mesajda, insanlığın ortak üretimlerine duyduğu minnettarlığı dile getirdi.'Hayatta her şeyimi insanlığa borçluyum'E-postada Jobs şu ifadeleri kullandı:Reddit kullanıcılarından yorum yağdıE-postanın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Reddit kullanıcıları satırların anlamı üzerine tartıştı. Bir kullanıcı, “Bu satırlar, insanlığın kolektif başarısına duyduğu minnettarlığın ifadesi” derken, bir diğeri “Kendi katkısını insanlığa geri verme çabası” yorumunu yaptı.Mesajın iPad üzerinden gönderilmiş olması da dikkat çekti. Jobs, bu notu ilk satışa çıkan cihazlardan biriyle yollamıştı. Kullanıcılar, bu ayrıntıyı, Jobs’un kendi icatlarıyla insanlığın ortak mirasına katkısını hatırlatma girişimi olarak gördü.
Steve Jobs’un ölmeden önce kendisine gönderdiği e-posta ortaya çıktı
Steve Jobs’un ölümünden bir yıl önce kendisine gönderdiği e-posta yeniden gündeme geldi. Jobs’un kaleme aldığı satırlarda insanlığın ortak başarılarına duyduğu hayranlık dikkat çekiyor.
Teknoloji dünyasının en ikonik isimlerinden Steve Jobs, Eylül 2010’da kendisine bir e-posta gönderdi. Jobs, pankreas kanseri nedeniyle Ekim 2011’de yaşamını yitirmeden bir yıl önce yazdığı bu mesajda, insanlığın ortak üretimlerine duyduğu minnettarlığı dile getirdi.
'Hayatta her şeyimi insanlığa borçluyum'
E-postada Jobs şu ifadeleri kullandı:
“Yediğim yiyeceklerin çoğunu ben yetiştirmedim, giydiğim kıyafetleri ben üretmedim. Kullandığım dili ben icat etmedim. Matematiği ben keşfetmedim. Teknolojiyi ben yaratmadım. İnsan türünü seviyor ve hayranlık duyuyorum; yaşamım ve refahım için onlara tamamen bağımlıyım.”
Reddit kullanıcılarından yorum yağdı
E-postanın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Reddit kullanıcıları satırların anlamı üzerine tartıştı. Bir kullanıcı, “Bu satırlar, insanlığın kolektif başarısına duyduğu minnettarlığın ifadesi” derken, bir diğeri “Kendi katkısını insanlığa geri verme çabası” yorumunu yaptı.
Mesajın iPad
üzerinden gönderilmiş olması da dikkat çekti. Jobs, bu notu ilk satışa çıkan cihazlardan biriyle yollamıştı. Kullanıcılar, bu ayrıntıyı, Jobs’un kendi icatlarıyla insanlığın ortak mirasına katkısını hatırlatma girişimi olarak gördü.