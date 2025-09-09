https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/hindistan-merkez-bankasindan-trumpa-karsi-altin-hamlesi-1099228644.html

Hindistan Merkez Bankası’ndan Trump’a karşı altın hamlesi

Hindistan Merkez Bankası'ndan ABD tahvillerini azaltarak, altın alımını artırma kararı. Detaylar haberde...

Hindistan Merkez Bankası, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeyi gümrük vergileriyle cezalandırma kararı uygulanmadan önce bile, bir zamanlar güvenli bir liman olarak gördüğü ABD tahvillerinden uzaklaşarak, tahvil alımını istikrarlı şekilde kıstı.ABD Hazine Bakanlığı’nın yeni verilerine göre Hindistan’ın ABD tahvillerine yatırımı Mayıs ayındaki 235.3 milyar Amerikan dolarından Haziran ayında 227.4 milyar Amerikan dolarına düştü.Altın rezervleri yükseldiHindistan Merkez Bankası’ndan gelen farklı verilere göre ise banka bununla birlikte altın rezervlerini yükseltti.Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman geçen hafta yaptığı açıklamada, şu anda rezervleriyle dünya dördüncüsü konumunda olan ve 694 milyar Amerikan doları rezervi bulunan merkez bankasının, rezervleri çeşitlendirmek için “çok dikkatli kararlar” aldığını duyurdu.Singapur merkezli Business Times’ın yorumuna göre, “Küresel büyümenin belirsizleşmesi ile birlikte ABD doları bağlantılı riskleri azaltmak amacıyla dünya çapında merkez bankaları altın alımlarını artırıyor.”

