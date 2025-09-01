https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/hilal-ozdemir-cinayetiyle-ilgili-bogazici-universitesinden-aciklama-davetiye-gosterip-iceri-girdi-1098985020.html

Hilal Özdemir cinayetiyle ilgili Boğaziçi Üniversitesi'nden açıklama: 'Davetiye gösterip içeri girdi, aracı aranamadı'

Üniversite kampüsünde öldürülen 15 yaşındaki Hilal Özdemir cinayetiyle ilgili Boğaziçi Üniversitesi'nden yeni bir açıklama yapıldı. Şüphelinin davetiye ile... 01.09.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş tarafından silahla vurularak öldürülmesinin ardından, şüphelinin içeriye nasıl girdiği ve silahı nasıl içeriye soktuğu soruları akıllara gelmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi, katil zanlısının içerideki etkinliğe ait bir davetiye gösterdiğini belirtirken, "Mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığından, failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir" ifadelerini kullandı. İçeriye nasıl girdi? Boğaziçi Üniversitesi'ne nasıl silah soktu?Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayda, Ayberk Kurtuluş tartıştığı 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i silahla ateş ederek öldürdü. Kurtuluş daha sona silahla kendine ateş ederek intihar etti.24 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Kurtuluş'un içeriye nasıl girdiği ve silahı nasıl soktuğu da ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu olay, üniversitemizle herhangi bir bağlantısı olmayan bir etkinlik sırasında meydana gelmiştir. Kennedy Lodge’da bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen bu etkinlik esnasında görevli olan Hilal Özdemir, olayın failiyle görüşmek üzere kısa süreliğine bulunduğu alandan ayrılmış, Kale Kapı’ya giden yol üzerinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" denildi."Olayın failinin, etkinliğe davetiyesiyle geldiği ve girişte davetiyesini ibraz ederek kampüse girdiği anlaşılmıştır" denilen açıklamada, "Güvenlik görevlileri gerekli kampüse giriş prosedürlerini uygulamış; davetli kaydı tutulmuş, araç misafir otoparkına yönlendirilmiş ve giriş kuralları yerine getirilmiştir. Mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığından, failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir" ifadeleri yer aldı. Güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatıldıOlayla ilgili olarak Özdemir'in ailesine ve yakınlarına sabır dilenirken, "Bununla birlikte, ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatılmıştır. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, üniversitemiz tüm kurumlarla tam iş birliği içindedir. Önceliğimiz, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve çalışma hayatlarını sürdürebilmesidir. Bu doğrultuda alınabilecek tüm ilave tedbirler titizlikle değerlendirilecektir." denildi.

