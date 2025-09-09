https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/sislide-tur-otobusu-yandi-alevler-3-araca-sicradi-1099207455.html
Şişli'de tur otobüsü yandı: Alevler 3 araca sıçradı
Şişli'de tur otobüsü yandı: Alevler 3 araca sıçradı
Sputnik Türkiye
İstanbul Şişli'de turistleri taşıyan bir tur otobüsünde çıkan yangın otobüsü küle döndürdü. Yangın sırasında alevler, 3 araca da sıçradı. 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T01:08+0300
2025-09-09T01:08+0300
2025-09-09T01:09+0300
türki̇ye
şişli
i̇stanbul
türkiye
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099207510_0:33:1600:933_1920x0_80_0_0_833f5bf54718b9250a72f7e9a74a6e9b.jpg
Şişli'de Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde turistleri taşıyan otobüste, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Sürücü otobüsü durdurup yolcuları indirirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Park halindeki 3 araca da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/ege-denizinde-51-buyuklugunde-deprem-1099207337.html
türki̇ye
şişli
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099207510_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_cad95694197ed8c13a9bd8b843582155.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şişli, i̇stanbul, türkiye, yangın
şişli, i̇stanbul, türkiye, yangın
Şişli'de tur otobüsü yandı: Alevler 3 araca sıçradı
01:08 09.09.2025 (güncellendi: 01:09 09.09.2025)
İstanbul Şişli'de turistleri taşıyan bir tur otobüsünde çıkan yangın otobüsü küle döndürdü. Yangın sırasında alevler, 3 araca da sıçradı.
Şişli'de Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde turistleri taşıyan otobüste, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Sürücü otobüsü durdurup yolcuları indirirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Park halindeki 3 araca da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.