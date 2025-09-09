Türkiye
Şişli'de tur otobüsü yandı: Alevler 3 araca sıçradı
İstanbul Şişli'de turistleri taşıyan bir tur otobüsünde çıkan yangın otobüsü küle döndürdü. Yangın sırasında alevler, 3 araca da sıçradı. 09.09.2025, Sputnik Türkiye
Şişli'de Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde turistleri taşıyan otobüste, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Sürücü otobüsü durdurup yolcuları indirirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Park halindeki 3 araca da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
01:08 09.09.2025 (güncellendi: 01:09 09.09.2025)
© AA / Yasin CingözŞişli'de, Mecidiyeköy Viyadük altında tur otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
© AA / Yasin Cingöz
İstanbul Şişli'de turistleri taşıyan bir tur otobüsünde çıkan yangın otobüsü küle döndürdü. Yangın sırasında alevler, 3 araca da sıçradı.
Şişli'de Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde turistleri taşıyan otobüste, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Sürücü otobüsü durdurup yolcuları indirirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Park halindeki 3 araca da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
