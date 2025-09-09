https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/sislide-tur-otobusu-yandi-alevler-3-araca-sicradi-1099207455.html

Şişli'de tur otobüsü yandı: Alevler 3 araca sıçradı

Şişli'de tur otobüsü yandı: Alevler 3 araca sıçradı

Sputnik Türkiye

İstanbul Şişli'de turistleri taşıyan bir tur otobüsünde çıkan yangın otobüsü küle döndürdü. Yangın sırasında alevler, 3 araca da sıçradı. 09.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-09T01:08+0300

2025-09-09T01:08+0300

2025-09-09T01:09+0300

türki̇ye

şişli

i̇stanbul

türkiye

yangın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099207510_0:33:1600:933_1920x0_80_0_0_833f5bf54718b9250a72f7e9a74a6e9b.jpg

Şişli'de Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde turistleri taşıyan otobüste, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Sürücü otobüsü durdurup yolcuları indirirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Park halindeki 3 araca da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/ege-denizinde-51-buyuklugunde-deprem-1099207337.html

türki̇ye

şişli

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şişli, i̇stanbul, türkiye, yangın