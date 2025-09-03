https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/ticaret-bakanligindan-simit-zammi-aciklamasi-fiyatlari-dogrudan-biz-belirlemiyoruz-1099078398.html

Ticaret Bakanlığı'ndan simit zammı açıklaması: 'Fiyatları doğrudan biz belirlemiyoruz'

İzmir’de simit fiyatlarına zam yapıldığına ilişkin haberlere Ticaret Bakanlığı’ndan düzeltme geldi. Bakanlık, fiyatların doğrudan kendi onayıyla... 03.09.2025, Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, İzmir’de simit zammı haberlerini yalanlayarak fiyat artışı taleplerinin bugüne kadar uygun bulunmadığını açıkladı.Bakanlık açıklamasında İzmir’de esnaf odaları ve ticaret odası tarafından yapılan tüm zam taleplerinin maliyet ve tüketici alım gücü dengesi gözetilerek reddedildiğini, 'Ticaret Bakanlığı zam talebini onayladı' yönündeki ifadelerin ise gerçeği yansıtmadığını belirtti.Ayrıca, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin uygulamaya koyduğu tarife için İzmir Valiliği’nin mahkemeye itiraz ettiği açıklandı.

