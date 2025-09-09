Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/sara-rus-heyetini-samda-kabul-etti-1099240578.html
Şara, Rus heyetini Şam’da kabul etti
Şara, Rus heyetini Şam’da kabul etti
Sputnik Türkiye
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak başkanlığındaki Rus heyetini Şam’da kabul ettiği bildirildi. 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T22:37+0300
2025-09-09T22:35+0300
dünya
suriye
ahmed eş-şara
şam
rusya
aleksandr novak
sana
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0a/1094357613_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b35356ce02bca69beaed1d2b7fc63573.png
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak başkanlığındaki üst düzey Rus heyetini kabul etti.Ajansa göre Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Novak başkanlığındaki üst düzey Rus heyetini kabul etti. Taraflar, iki ülkenin çıkarları doğrultusunda çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirme ve ikili ilişkileri geliştirme yollarını görüştü.Daha önce Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Şam'ın ülkenin yeniden inşası, enerji, sağlık ve tarım alanlarında Rusya ile işbirliğine ilgi duyduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/israil-suriyeyi-hedef-aldi-1099206600.html
suriye
şam
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0a/1094357613_0:23:2001:1523_1920x0_80_0_0_3a2436bc1fcd2b5c39f7b554b1d031f1.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
suriye, ahmed eş-şara, şam, rusya, aleksandr novak, sana
suriye, ahmed eş-şara, şam, rusya, aleksandr novak, sana

Şara, Rus heyetini Şam’da kabul etti

22:37 09.09.2025
© SputnikSuriye'de şiddetli çatışmalar: 1000’e yakın Alevi, Durzi ve Hristiyanın öldürüldüğü iddia ediliyor
Suriye'de şiddetli çatışmalar: 1000’e yakın Alevi, Durzi ve Hristiyanın öldürüldüğü iddia ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
© Sputnik
Abone ol
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak başkanlığındaki Rus heyetini Şam’da kabul ettiği bildirildi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak başkanlığındaki üst düzey Rus heyetini kabul etti.
Ajansa göre Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Novak başkanlığındaki üst düzey Rus heyetini kabul etti. Taraflar, iki ülkenin çıkarları doğrultusunda çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirme ve ikili ilişkileri geliştirme yollarını görüştü.
Daha önce Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Şam'ın ülkenin yeniden inşası, enerji, sağlık ve tarım alanlarında Rusya ile işbirliğine ilgi duyduğunu açıklamıştı.
İsrail'in Suriye'nin Humus kentinin güneydoğusunda bir hava savunma taburu hedef aldığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2025
DÜNYA
İsrail Suriye'yi hedef aldı
Dün, 23:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала