https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/sara-rus-heyetini-samda-kabul-etti-1099240578.html

Şara, Rus heyetini Şam’da kabul etti

Şara, Rus heyetini Şam’da kabul etti

Sputnik Türkiye

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak başkanlığındaki Rus heyetini Şam’da kabul ettiği bildirildi. 09.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-09T22:37+0300

2025-09-09T22:37+0300

2025-09-09T22:35+0300

dünya

suriye

ahmed eş-şara

şam

rusya

aleksandr novak

sana

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0a/1094357613_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b35356ce02bca69beaed1d2b7fc63573.png

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak başkanlığındaki üst düzey Rus heyetini kabul etti.Ajansa göre Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Novak başkanlığındaki üst düzey Rus heyetini kabul etti. Taraflar, iki ülkenin çıkarları doğrultusunda çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirme ve ikili ilişkileri geliştirme yollarını görüştü.Daha önce Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Şam'ın ülkenin yeniden inşası, enerji, sağlık ve tarım alanlarında Rusya ile işbirliğine ilgi duyduğunu açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/israil-suriyeyi-hedef-aldi-1099206600.html

suriye

şam

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, ahmed eş-şara, şam, rusya, aleksandr novak, sana