Şara, Rus heyetini Şam’da kabul etti
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak başkanlığındaki üst düzey Rus heyetini kabul etti.Ajansa göre Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Novak başkanlığındaki üst düzey Rus heyetini kabul etti. Taraflar, iki ülkenin çıkarları doğrultusunda çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirme ve ikili ilişkileri geliştirme yollarını görüştü.Daha önce Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Şam'ın ülkenin yeniden inşası, enerji, sağlık ve tarım alanlarında Rusya ile işbirliğine ilgi duyduğunu açıklamıştı.
