İsrail Suriye'yi hedef aldı
İsrail Suriye'yi hedef aldı
Sputnik Türkiye
İsrail'in Suriye'nin Humus kentinin güneydoğusunda bulunan bir hava savunma taburunu hedef aldığı bildirildi. 08.09.2025, Sputnik Türkiye
Suriye'nin orta kesimindeki Humus kenti civarında büyük bir patlama sesi duyuldu ve ilk bilgilere göre, İsrail bölgedeki bir askeri tesise hava saldırısı düzenledi.
23:34 08.09.2025 (güncellendi: 23:47 08.09.2025)
İsrail'in Suriye'nin Humus kentinin güneydoğusunda bir hava savunma taburu hedef aldığı bildirildi.
İsrail'in Suriye'nin Humus kentinin güneydoğusunda bulunan bir hava savunma taburunu hedef aldığı bildirildi.
Suriye'nin orta kesimindeki Humus kenti civarında büyük bir patlama sesi duyuldu ve ilk bilgilere göre, İsrail bölgedeki bir askeri tesise hava saldırısı düzenledi.
