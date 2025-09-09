https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/5te-5-yapan-12-dev-adam-polonya-karsisinda-eurobasket-ceyrek-final-maci-saat-kacta-hangi-kanalda-1099211844.html

5'te 5 yapan 12 Dev Adam, Polonya karşısında: EuroBasket çeyrek final maçı saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye – Polonya EuroBasket 2025 çeyrek final maçı 9 Eylül Salı günü 17.00’de Arena Riga’da. TRT 1 ve tabii’den canlı izlenebilecek

Türkiye, büyük bir heyecanla beklenen EuroBasket 2025 çeyrek final maçında bugün 9 Eylül 2025 Salı, Arena Riga (Letonya) arenasında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Maç tam Saat 17.00'de başlayacak. Basketbolseverler, bu nefes kesen mücadeleyi TRT 1 ve tabii (tabii.com.tr) platformlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Polonya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda ise İsveç'i eleyen ay-yıldızlı ekip, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.Karşılaşmanın oynanacağı Arena Riga'da yapılan idmana tüm oyuncular katıldı.Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.

