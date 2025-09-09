https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/5te-5-yapan-12-dev-adam-polonya-karsisinda-eurobasket-ceyrek-final-maci-saat-kacta-hangi-kanalda-1099211844.html
5'te 5 yapan 12 Dev Adam, Polonya karşısında: EuroBasket çeyrek final maçı saat kaçta hangi kanalda?
5'te 5 yapan 12 Dev Adam, Polonya karşısında: EuroBasket çeyrek final maçı saat kaçta hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
Türkiye – Polonya EuroBasket 2025 çeyrek final maçı 9 Eylül Salı günü 17.00’de Arena Riga’da. TRT 1 ve tabii’den canlı izlenebilecek
2025-09-09T09:12+0300
2025-09-09T09:12+0300
2025-09-09T09:12+0300
spor
ergin ataman
polonya
avrupa basketbol şampiyonası
alperen şengün
cedi osman
12 dev adam
çeyrek final
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099125341_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_368518cb47a824cdac40c29a88217453.jpg
Türkiye, büyük bir heyecanla beklenen EuroBasket 2025 çeyrek final maçında bugün 9 Eylül 2025 Salı, Arena Riga (Letonya) arenasında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Maç tam Saat 17.00'de başlayacak. Basketbolseverler, bu nefes kesen mücadeleyi TRT 1 ve tabii (tabii.com.tr) platformlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Polonya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda ise İsveç'i eleyen ay-yıldızlı ekip, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.Karşılaşmanın oynanacağı Arena Riga'da yapılan idmana tüm oyuncular katıldı.Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/nijerya-milli-takimindan-sakatlanan-osimhen-aciklamasi-1099211001.html
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099125341_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_ea079920b078955cce0675170fa036ef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye – polonya maçı, eurobasket 2025 çeyrek final, 12 dev adam, trt 1 canlı yayın, tabii canlı maç izle, eurobasket 2025 fikstür, türkiye milli basketbol takımı, türkiye polonya basketbol maçı, avrupa basketbol şampiyonası çeyrek final, türkiye polonya maçı saat kaçta, türkiye polonya maçı hangi kanalda, türkiye polonya maçı canlı
türkiye – polonya maçı, eurobasket 2025 çeyrek final, 12 dev adam, trt 1 canlı yayın, tabii canlı maç izle, eurobasket 2025 fikstür, türkiye milli basketbol takımı, türkiye polonya basketbol maçı, avrupa basketbol şampiyonası çeyrek final, türkiye polonya maçı saat kaçta, türkiye polonya maçı hangi kanalda, türkiye polonya maçı canlı
5'te 5 yapan 12 Dev Adam, Polonya karşısında: EuroBasket çeyrek final maçı saat kaçta hangi kanalda?
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında 9 Eylül Salı günü (bugün) Polonya ile karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam, Arena Riga'da bugün saat 17:00'de sahaya çıkacak.
Türkiye, büyük bir heyecanla beklenen EuroBasket 2025 çeyrek final maçında bugün 9 Eylül 2025 Salı, Arena Riga (Letonya) arenasında Polonya ile karşı karşıya geliyor.
Maç tam Saat 17.00'de başlayacak.
Basketbolseverler, bu nefes kesen mücadeleyi TRT 1 ve tabii (tabii.com.tr) platformlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Polonya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.
A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda ise İsveç'i eleyen ay-yıldızlı ekip, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Karşılaşmanın oynanacağı Arena Riga'da yapılan idmana tüm oyuncular katıldı.
Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.