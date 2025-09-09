https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/rusya-natonun-dogu-kanadinda-genislemesine-karsi-tedbirler-aliyoruz-1099213282.html
Rusya: NATO’nun doğu kanadında genişlemesine karşı tedbirler alıyoruz
09:42 09.09.2025 (güncellendi: 09:53 09.09.2025)
Rusya’nın, askeri planlama sırasında, NATO’nun doğu kanadı boyunca yer alan ülkelerdeki birliklerinin büyütülmesini dikkate aldığı ve bundan doğabilecek tehditleri değerlendirerek gerekirse karşı önlemler aldığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Sorunları Dairesi Müdürü Vladislav Maslennikov, Sputnik’e açıklamasında, NATO’nun doğu kanadındaki askeri genişlemesini dikkatle takip ettiklerini söyledi.
NATO’da alınan kararlar doğrultusunda, ittifakın ‘doğu kanadında’ yer alan tüm üye ülkelerinde tabur taktik gruplarının sayısının tugay seviyesine çıkarılması için çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Maslennikov, Bulgaristan’ın bir istisna olmadığını belirterek şunu dedi:
Bunu bir saldırganlık tezahürü olarak değerlendiriyoruz. Biz de bu kışkırtıcı hazırlıkların farkındayız. Rusya'nın güvenliğine yönelik risk ve tehditleri değerlendiriyor, askeri planlamamızda bunu dikkate alıyor ve gerekirse uygun telafi edici karşı önlemler alıyoruz.
Rusya son yıllarda batı sınırlarında NATO’nun benzeri görülmemiş faaliyetlerini gözlemliyor. İttifak, girişimlerini genişletiyor ve bunu ‘Rus saldırganlığının kontrol altına alınması’ olarak nitelendiriyor.
Moskova, ittifak güçlerinin Avrupa'da yoğunlaşmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile eşit şartlarda diyaloğa açık olduklarını, Batı'nın kıtayı militarize etme yolundan vazgeçmesi gerektiğini kaydetmişti.