https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/rusya-natonun-dogu-kanadinda-genislemesine-karsi-tedbirler-aliyoruz-1099213282.html

Rusya: NATO’nun doğu kanadında genişlemesine karşı tedbirler alıyoruz

Rusya’nın, askeri planlama sırasında, NATO’nun doğu kanadı boyunca yer alan ülkelerdeki birliklerinin büyütülmesini dikkate aldığı ve bundan doğabilecek... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Sorunları Dairesi Müdürü Vladislav Maslennikov, Sputnik’e açıklamasında, NATO’nun doğu kanadındaki askeri genişlemesini dikkatle takip ettiklerini söyledi.NATO’da alınan kararlar doğrultusunda, ittifakın ‘doğu kanadında’ yer alan tüm üye ülkelerinde tabur taktik gruplarının sayısının tugay seviyesine çıkarılması için çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Maslennikov, Bulgaristan’ın bir istisna olmadığını belirterek şunu dedi:Rusya son yıllarda batı sınırlarında NATO’nun benzeri görülmemiş faaliyetlerini gözlemliyor. İttifak, girişimlerini genişletiyor ve bunu ‘Rus saldırganlığının kontrol altına alınması’ olarak nitelendiriyor.Moskova, ittifak güçlerinin Avrupa'da yoğunlaşmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile eşit şartlarda diyaloğa açık olduklarını, Batı'nın kıtayı militarize etme yolundan vazgeçmesi gerektiğini kaydetmişti.

