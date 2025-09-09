Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/rusya-natonun-dogu-kanadinda-genislemesine-karsi-tedbirler-aliyoruz-1099213282.html
Rusya: NATO’nun doğu kanadında genişlemesine karşı tedbirler alıyoruz
Rusya: NATO’nun doğu kanadında genişlemesine karşı tedbirler alıyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya’nın, askeri planlama sırasında, NATO’nun doğu kanadı boyunca yer alan ülkelerdeki birliklerinin büyütülmesini dikkate aldığı ve bundan doğabilecek... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T09:42+0300
2025-09-09T09:53+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
nato
bulgaristan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101328/48/1013284888_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_2577a316c0a83dac45ebbfa903c14f5a.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Sorunları Dairesi Müdürü Vladislav Maslennikov, Sputnik’e açıklamasında, NATO’nun doğu kanadındaki askeri genişlemesini dikkatle takip ettiklerini söyledi.NATO’da alınan kararlar doğrultusunda, ittifakın ‘doğu kanadında’ yer alan tüm üye ülkelerinde tabur taktik gruplarının sayısının tugay seviyesine çıkarılması için çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Maslennikov, Bulgaristan’ın bir istisna olmadığını belirterek şunu dedi:Rusya son yıllarda batı sınırlarında NATO’nun benzeri görülmemiş faaliyetlerini gözlemliyor. İttifak, girişimlerini genişletiyor ve bunu ‘Rus saldırganlığının kontrol altına alınması’ olarak nitelendiriyor.Moskova, ittifak güçlerinin Avrupa'da yoğunlaşmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile eşit şartlarda diyaloğa açık olduklarını, Batı'nın kıtayı militarize etme yolundan vazgeçmesi gerektiğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/ukrayna-ordusunun-sumideki-karsi-saldirilari-basarisiz-oldu-guclerinin-yuzde-70ini-kaybetti-1099211268.html
rusya
bulgaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101328/48/1013284888_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_bfacbbc6ea68f887f2558a242c73e5b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, nato, bulgaristan
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, nato, bulgaristan

Rusya: NATO’nun doğu kanadında genişlemesine karşı tedbirler alıyoruz

09:42 09.09.2025 (güncellendi: 09:53 09.09.2025)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya’nın, askeri planlama sırasında, NATO’nun doğu kanadı boyunca yer alan ülkelerdeki birliklerinin büyütülmesini dikkate aldığı ve bundan doğabilecek tehditleri değerlendirerek gerekirse karşı önlemler aldığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Sorunları Dairesi Müdürü Vladislav Maslennikov, Sputnik’e açıklamasında, NATO’nun doğu kanadındaki askeri genişlemesini dikkatle takip ettiklerini söyledi.
NATO’da alınan kararlar doğrultusunda, ittifakın ‘doğu kanadında’ yer alan tüm üye ülkelerinde tabur taktik gruplarının sayısının tugay seviyesine çıkarılması için çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Maslennikov, Bulgaristan’ın bir istisna olmadığını belirterek şunu dedi:
Bunu bir saldırganlık tezahürü olarak değerlendiriyoruz. Biz de bu kışkırtıcı hazırlıkların farkındayız. Rusya'nın güvenliğine yönelik risk ve tehditleri değerlendiriyor, askeri planlamamızda bunu dikkate alıyor ve gerekirse uygun telafi edici karşı önlemler alıyoruz.
Rusya son yıllarda batı sınırlarında NATO’nun benzeri görülmemiş faaliyetlerini gözlemliyor. İttifak, girişimlerini genişletiyor ve bunu ‘Rus saldırganlığının kontrol altına alınması’ olarak nitelendiriyor.
Moskova, ittifak güçlerinin Avrupa'da yoğunlaşmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile eşit şartlarda diyaloğa açık olduklarını, Batı'nın kıtayı militarize etme yolundan vazgeçmesi gerektiğini kaydetmişti.
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna ordusunun Sumı’deki karşı saldırıları başarısız oldu: Güçlerinin yüzde 70'ini kaybetti
08:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала