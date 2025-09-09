https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/resmi-aciklama-geldi-galatasarayin-yildizi-osimhenin-sakatligi-ne-kadar-surecek-1099224042.html
Resmi açıklama geldi: Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in sakatlığı ne kadar sürecek?
Resmi açıklama geldi: Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in sakatlığı ne kadar sürecek?
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın yeni transferi Victor Osimhen, Nijerya’nın Ruanda ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında sakatlanarak oyundan çıktı... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T12:53+0300
2025-09-09T12:53+0300
2025-09-09T12:54+0300
spor
ruanda
nijerya
osimhen
okan buruk
galatasaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088302162_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_78227e591b86593ec68b61de31394c21.jpg
Galatasaray’ın yaz transfer dönemindeki en önemli hamlesi olan Victor Osimhen, 6 Eylül’de oynanan Nijerya–Ruanda maçının 36’ncı dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız futbolcunun durumu sarı kırmızılı taraftarı endişelendirdi.Okan Buruk: Ayağında ağrı varMaç sonrası NOW Spor’un yayınına katılan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Buruk, “Kendisine ulaştık. Ayağında ağrı olduğunu öğrendik. ‘Hiçbir şey yok’ diyemeyiz. En kısa zamanda İstanbul’a getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.Galatasaray’dan resmi açıklamaBugün kulübün sağlık ekibi tarafından yapılan açıklamada, Op. Dr. Yener İnce imzalı şu ifadelere yer verildi:Taraftar endişeli, gözler tedavi sürecindeOsimhen’in sakatlığı sonrası gözler tedavi sürecine çevrildi. Galatasaray taraftarı, kritik maçlar öncesinde yıldız golcünün bir an önce sahalara dönmesini bekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/nijerya-milli-takimindan-sakatlanan-osimhen-aciklamasi-1099211001.html
ruanda
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088302162_82:0:1902:1365_1920x0_80_0_0_75646cb24b256c56951643e4ab7c79d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ruanda, nijerya, osimhen, okan buruk, galatasaray
ruanda, nijerya, osimhen, okan buruk, galatasaray
Resmi açıklama geldi: Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in sakatlığı ne kadar sürecek?
12:53 09.09.2025 (güncellendi: 12:54 09.09.2025)
Galatasaray’ın yeni transferi Victor Osimhen, Nijerya’nın Ruanda ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Teknik direktör Okan Buruk endişeli olduklarını belirtirken, kulüp doktoru Yener İnce futbolcunun ayak bileğinde orta düzeyde bağ gerilmesi tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray’ın yaz transfer dönemindeki en önemli hamlesi olan Victor Osimhen, 6 Eylül’de oynanan Nijerya–Ruanda maçının 36’ncı dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız futbolcunun durumu sarı kırmızılı taraftarı endişelendirdi.
Okan Buruk: Ayağında ağrı var
Maç sonrası NOW Spor’un yayınına katılan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Buruk, “Kendisine ulaştık. Ayağında ağrı olduğunu öğrendik. ‘Hiçbir şey yok’ diyemeyiz. En kısa zamanda İstanbul’a getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Galatasaray’dan resmi açıklama
Bugün kulübün sağlık ekibi tarafından yapılan açıklamada, Op. Dr. Yener İnce imzalı şu ifadelere yer verildi:
“Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır.”
Taraftar endişeli, gözler tedavi sürecinde
Osimhen’in sakatlığı sonrası gözler tedavi sürecine çevrildi. Galatasaray taraftarı, kritik maçlar öncesinde yıldız golcünün bir an önce sahalara dönmesini bekliyor.