Resmi açıklama geldi: Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in sakatlığı ne kadar sürecek?

Galatasaray’ın yeni transferi Victor Osimhen, Nijerya’nın Ruanda ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında sakatlanarak oyundan çıktı... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın yaz transfer dönemindeki en önemli hamlesi olan Victor Osimhen, 6 Eylül’de oynanan Nijerya–Ruanda maçının 36’ncı dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız futbolcunun durumu sarı kırmızılı taraftarı endişelendirdi.Okan Buruk: Ayağında ağrı varMaç sonrası NOW Spor’un yayınına katılan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Buruk, “Kendisine ulaştık. Ayağında ağrı olduğunu öğrendik. ‘Hiçbir şey yok’ diyemeyiz. En kısa zamanda İstanbul’a getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.Galatasaray’dan resmi açıklamaBugün kulübün sağlık ekibi tarafından yapılan açıklamada, Op. Dr. Yener İnce imzalı şu ifadelere yer verildi:Taraftar endişeli, gözler tedavi sürecindeOsimhen’in sakatlığı sonrası gözler tedavi sürecine çevrildi. Galatasaray taraftarı, kritik maçlar öncesinde yıldız golcünün bir an önce sahalara dönmesini bekliyor.

