Nijerya milli takımından sakatlanan Osimhen açıklaması
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile çıktığı maçta sakatlandı. Sarı Kırmızılılar Osimhen'in sakatlık sonrası hemen İstanbul'a... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın servet harcayarak renklerine bağladığı Victor Osimhen, Nijerya milli takımıyla çıktığı Ruanda maçına devam edemedi. Score Nigeria'ya konuşan yetkili, Osimhen'in Güney Afrika kafilesinde yer almasını istediklerini, oyuncunun maça çıkmasa bile takımınla birlikte olmasını arzuladıklarını aktardı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Sarı Kırmızılılar ise Osimhen'in hemen İstanbul'a dönmesini istedi. Nijerya milli takımından yetkili bir kişi Osimhen'in dönüşü için şu ifadeleri kullandı:Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6 Eylül'de yaptığı açıklamada Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen'in durumu hakkında net bilgiye sahip olmadıklarını söylemişti.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile çıktığı maçta sakatlandı. Sarı Kırmızılılar Osimhen'in sakatlık sonrası hemen İstanbul'a dönmesini isterken Nijeryalılar, oynamasa da takımla olmasını istedi. Nijeryalı yetkili ise yaptığı açıklamada Osimhen için servet harcandığını vurgulayıp "Kim onları suçlayabilir ki" dedi.
Galatasaray'ın servet harcayarak renklerine bağladığı Victor Osimhen, Nijerya milli takımıyla çıktığı Ruanda maçına devam edemedi.
Score Nigeria'ya konuşan yetkili, Osimhen'in Güney Afrika kafilesinde yer almasını istediklerini, oyuncunun maça çıkmasa bile takımınla birlikte olmasını arzuladıklarını aktardı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Onu bu yolculukta görmek istediler çünkü Güney Afrika, Osimhen'in oynamayacağı kesinleştiğinden beri adeta bayram yapıyor. Bu, rakibi baskı altında tutmak için bir zihin oyunuydu"
Sarı Kırmızılılar ise Osimhen'in hemen İstanbul'a dönmesini istedi. Nijerya milli takımından yetkili bir kişi Osimhen'in dönüşü için şu ifadeleri kullandı:
"Kim onları suçlayabilir ki? Sonuçta oyuncuyu bu yaz transfer döneminde Napoli'den almak için büyük bir servet harcadılar."
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6 Eylül'de yaptığı açıklamada Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen'in durumu hakkında net bilgiye sahip olmadıklarını söylemişti.