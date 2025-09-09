https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/nijerya-milli-takimindan-sakatlanan-osimhen-aciklamasi-1099211001.html

Nijerya milli takımından sakatlanan Osimhen açıklaması

Nijerya milli takımından sakatlanan Osimhen açıklaması

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile çıktığı maçta sakatlandı. Sarı Kırmızılılar Osimhen'in sakatlık sonrası hemen İstanbul'a... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-09T08:10+0300

2025-09-09T08:10+0300

2025-09-09T08:10+0300

spor

i̇stanbul

galatasaray

osimhen

nijerya

ruanda

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0a/1090240634_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2426027b01b02ca05fc9bda5e845b53f.jpg

Galatasaray'ın servet harcayarak renklerine bağladığı Victor Osimhen, Nijerya milli takımıyla çıktığı Ruanda maçına devam edemedi. Score Nigeria'ya konuşan yetkili, Osimhen'in Güney Afrika kafilesinde yer almasını istediklerini, oyuncunun maça çıkmasa bile takımınla birlikte olmasını arzuladıklarını aktardı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Sarı Kırmızılılar ise Osimhen'in hemen İstanbul'a dönmesini istedi. Nijerya milli takımından yetkili bir kişi Osimhen'in dönüşü için şu ifadeleri kullandı:Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6 Eylül'de yaptığı açıklamada Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen'in durumu hakkında net bilgiye sahip olmadıklarını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/la-liganin-devi-takip-oldu-kenan-yildiz-icin-yeni-transfer-iddiasi-1099210404.html

i̇stanbul

nijerya

ruanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, galatasaray, osimhen, nijerya, ruanda