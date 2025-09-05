Türkiye
Sembol isimlerden biriydi: Ece Aksoy hayatını kaybetti
Sembol isimlerden biriydi: Ece Aksoy hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da ünlü Ece Bar'ın kurucusu olarak tanınan Ece Aksoy, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İstanbul'da gece hayatının sembol ismi Ece Aksoy hayatını kaybetti. 84 yaşındaki Aksoy, bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. İstanbul'un simge isimlerinden, ünlü Ece Bar'ın kurucusu ve Asmalımescit'teki 9 Ece Aksoy lokantasının sahibi Ece Aksoy hayatını kaybetti. 2022 yılında akciğer kanserine yakalanan işletmeci Ece Aksoy, tedavisi devam ederken bir ay önce zatürre başlangıcı tanısıyla hastanede tedavi altına alınmıştı. Ece Aksoy kimdir?İzmir'de 1941'de dünyaya gelen Ece Aksoy, işletmeleriyle İstanbul'da yeme içme sektörünün tanınan isimleri arasında yer aldı. Sanat dünyası tarafından da çok sevilen Aksoy'un ölümü büyük üzüntü yarattı.
05.09.2025
İstanbul'da ünlü Ece Bar'ın kurucusu olarak tanınan Ece Aksoy, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İstanbul'da gece hayatının sembol ismi Ece Aksoy hayatını kaybetti. 84 yaşındaki Aksoy, bir süredir zatürre tedavisi görüyordu.
İstanbul'un simge isimlerinden, ünlü Ece Bar'ın kurucusu ve Asmalımescit'teki 9 Ece Aksoy lokantasının sahibi Ece Aksoy hayatını kaybetti. 2022 yılında akciğer kanserine yakalanan işletmeci Ece Aksoy, tedavisi devam ederken bir ay önce zatürre başlangıcı tanısıyla hastanede tedavi altına alınmıştı.

Ece Aksoy kimdir?

İzmir'de 1941'de dünyaya gelen Ece Aksoy, işletmeleriyle İstanbul'da yeme içme sektörünün tanınan isimleri arasında yer aldı. Sanat dünyası tarafından da çok sevilen Aksoy'un ölümü büyük üzüntü yarattı.
