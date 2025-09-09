https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/la-liganin-devi-takip-oldu-kenan-yildiz-icin-yeni-transfer-iddiasi-1099210404.html

La Liga'nın devi takip oldu: Kenan Yıldız için yeni transfer iddiası

Juventus’ta forma giyen milli yıldız Kenan Yıldız için Barcelona’nın devrede olduğu iddia edildi. İspanyol ekibinin teknik direktörü Hansi Flick ve başkan Joan... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

Juventus’un genç yeteneği ve A Milli Takım oyuncusu Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin radarında. İtalya’da sergilediği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren 20 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.İspanyol basınından Fichajes’in haberine göre, La Liga devi Barcelona, Kenan Yıldız’ı transfer listesine ekledi. Haberde teknik direktör Hansi Flick ve başkan Joan Laporta’nın bu transfer için ısrarcı oldukları ifade edildi.Ancak Juventus cephesi, Kenan Yıldız’ı bırakma konusunda isteksiz. İtalyan temsilcisi, genç yıldızını geleceğin yapı taşlarından biri olarak görüyor ve kapıyı 70 milyon euro seviyesinden açıyor. Bu rakama yakın bir teklif gelmesi halinde ise masaya oturmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

