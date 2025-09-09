Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/netanyahu-teror-liderlerine-artik-belli-yerlerde-dokunulmazlik-yok-1099238523.html
Netanyahu: Terör liderlerine artık belli yerlerde dokunulmazlık yok
2025-09-09T20:47+0300
2025-09-09T20:47+0300
dünya
i̇srail
i̇srail-filistin
i̇srail savunma bakanlığı
i̇srail yüksek mahkemesi
i̇srail ordusu
i̇srail ordusu (idf)
i̇srail-filistin sorunu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/yemenden-israile-balistik-fuze-firlatildi-kudus-ve-bati-seriada-sirenler-caldi-1099238156.html
i̇srail
Netanyahu: Terör liderlerine artık belli yerlerde dokunulmazlık yok

20:47 09.09.2025
ABD Büyükelçiliği etkinliğinde Kudüs’te konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doha'daki saldırı hakkında açıklama yaptı. Netanyahu, Hamas'ın hiç bir yerde güvende olmadığını vurguladı.
Netanyahu, Hamas liderlerine karşı Katar’da düzenlenen hava saldırısının ardından konuştu.
Başbakan Netanyahu, “Terör liderlerinin belli bir yerde dokunulmazlığa sahip olduğu günler artık sona erdi. Düşmanlarımızın bilmesi gereken bir şey var. İsrail’in kuruluşundan bu yana, Yahudi kanı ucuz değildir!” ifadelerini kullandı.
İngilizce olarak Gazze halkına seslenen Netanyahu, “Bu katil teröristlere, bu katillere aldanmayın. Onlar sizinle ilgilenmiyor… Gazze’deki ortakları da umurunda değil. Yeraltı tünellerine gidiyorlar ve sizleri insan kalkanı olarak kullanmak için üstte tutuyorlar” dedi.
Netanyahu, “Haklarınız ve geleceğiniz için ayağa kalkın. Bizimle barış yapın ve Başkan Trump’ın teklifini kabul edin. Endişelenmeyin, bunu yapabilirsiniz ve biz size farklı bir gelecek vaat ediyoruz. Ama önce bu insanları yolunuzdan kaldırmalısınız. Bunu yaparsanız, ortak geleceğimizin sınırı yok” açıklamasında bulundu.
Balistik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
DÜNYA
Yemen’den İsrail’e balistik füze fırlatıldı: Kudüs ve Batı Şeria’da sirenler çaldı
20:28
