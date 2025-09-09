https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/netanyahu-teror-liderlerine-artik-belli-yerlerde-dokunulmazlik-yok-1099238523.html
Netanyahu: Terör liderlerine artık belli yerlerde dokunulmazlık yok
Netanyahu: Terör liderlerine artık belli yerlerde dokunulmazlık yok
ABD Büyükelçiliği etkinliğinde Kudüs'te konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doha'daki saldırı hakkında açıklama yaptı. Netanyahu, Hamas'ın hiç bir...
Netanyahu, Hamas liderlerine karşı Katar’da düzenlenen hava saldırısının ardından konuştu.Başbakan Netanyahu, “Terör liderlerinin belli bir yerde dokunulmazlığa sahip olduğu günler artık sona erdi. Düşmanlarımızın bilmesi gereken bir şey var. İsrail’in kuruluşundan bu yana, Yahudi kanı ucuz değildir!” ifadelerini kullandı.İngilizce olarak Gazze halkına seslenen Netanyahu, “Bu katil teröristlere, bu katillere aldanmayın. Onlar sizinle ilgilenmiyor… Gazze’deki ortakları da umurunda değil. Yeraltı tünellerine gidiyorlar ve sizleri insan kalkanı olarak kullanmak için üstte tutuyorlar” dedi.Netanyahu, “Haklarınız ve geleceğiniz için ayağa kalkın. Bizimle barış yapın ve Başkan Trump’ın teklifini kabul edin. Endişelenmeyin, bunu yapabilirsiniz ve biz size farklı bir gelecek vaat ediyoruz. Ama önce bu insanları yolunuzdan kaldırmalısınız. Bunu yaparsanız, ortak geleceğimizin sınırı yok” açıklamasında bulundu.
ABD Büyükelçiliği etkinliğinde Kudüs’te konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doha'daki saldırı hakkında açıklama yaptı. Netanyahu, Hamas'ın hiç bir yerde güvende olmadığını vurguladı.
Netanyahu, Hamas liderlerine karşı Katar’da düzenlenen hava saldırısının ardından konuştu.
Başbakan Netanyahu, “Terör liderlerinin belli bir yerde dokunulmazlığa sahip olduğu günler artık sona erdi. Düşmanlarımızın bilmesi gereken bir şey var. İsrail’in kuruluşundan bu yana, Yahudi kanı ucuz değildir!” ifadelerini kullandı.
İngilizce olarak Gazze halkına seslenen Netanyahu, “Bu katil teröristlere, bu katillere aldanmayın. Onlar sizinle ilgilenmiyor… Gazze’deki ortakları da umurunda değil. Yeraltı tünellerine gidiyorlar ve sizleri insan kalkanı olarak kullanmak için üstte tutuyorlar” dedi.
Netanyahu, “Haklarınız ve geleceğiniz için ayağa kalkın. Bizimle barış yapın ve Başkan Trump’ın teklifini kabul edin. Endişelenmeyin, bunu yapabilirsiniz ve biz size farklı bir gelecek vaat ediyoruz. Ama önce bu insanları yolunuzdan kaldırmalısınız. Bunu yaparsanız, ortak geleceğimizin sınırı yok” açıklamasında bulundu.