https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/murdoch-ailesinde-miras-kavgasi-devam-ediyor-mahkeme-medya-patronunun-kotu-niyetle-hareket-ettigi-1091397946.html

Murdoch ailesinde 'miras kavgası' devam ediyor: Mahkeme, medya patronunun 'kötü niyetle hareket ettiği' görüşünde

Murdoch ailesinde 'miras kavgası' devam ediyor: Mahkeme, medya patronunun 'kötü niyetle hareket ettiği' görüşünde

Sputnik Türkiye

Fox News ve News Corporation gibi ünlü medya şirketlerinin sahibi Rupert Murdoch'un, şirketin yönetimine en büyük oğlunu getirme çabasını, mahkeme tarafından... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T12:14+0300

2024-12-11T12:14+0300

2024-12-11T12:14+0300

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Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch, şirketlerinin yönetiminde dört çocuğuna eşit hak tanımak yerine yöneticiliği en büyük oğlu Lachlan'a devretmeye yönelik bir girişimde bulundu. The New York Times'ın haberine göre, ABD, Nevada eyaletinde görülen mahkeme, baba Murdoch'un yöneticiliği tek oğluna devretme girişimini 'kötü niyetle hareket etme' olarak değerlendirerek reddetti.Baba Murdoch'un medya imparatorluğunun kontrolünü oğullarından birine vererek Fox News'in muhafazakar editoryal eğilimini sürdürmesini amaçladığı söyleniyor. Cumartesi günü verilen mahkeme kararına göre, 93 yaşındaki Murdoch ve oğlu Lachlan Murdoch'un 'kötü niyetle' hareket ettikleri sonucuna varıldı. Geçen yıl istifa eden Rupert Murdoch'ın oğlu Lachlan Murdoch o zamandan beri Fox News ve News Corp'un başında duruyor. Vakıf, baba Murdoch'un ölümünden sonra şirketin kontrolünü dört çocuğuna eşit olarak bölüyor. Rupert Murdoch, işletmelerinin ticari değerini tüm mirasçıları korumak için en büyük oğlunun başa geçmesini savundu. Baba, diğer çocuklarının 'daha az muhafazakar' olduğunu savunarak bu durumun aile arasında 'sürekli liderlik kavgalarına' yol açabileceğini söylemişti. Baba ve en büyük oğlunun bu karardan hayal kırıklığına uğradıklarını ve temyiz mahkemesine gitmeyi planladıkları bildirildi.Ne olmuştu?Fox ve News Corporation gibi medya şirketlerinin sahibi, 20 milyar dolar civarında serveti bulunan Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'un medya platformlarını ölümünden sonra kimin yöneteceğine dair dava ABD'nin Nevada eyaletinde başlatılmıştı.ABD basınında yer alan bir habere göre, Rupert Murdoch'un Eylül 2023'te veraset hakkında aile şirketleri sözleşmesinde değişiklik yapmasının ardından çocukları James, Elisabeth ve Prudence bu karara tepki göstermişti. Üç çocuğu, babaları Rupert Murdoch'un kendilerinin 'rızası olmadan veraset hakkında değişikliğe gitmesini' gerekçe göstererek sahibi olduğu medya platformlarını kimin yöneteceğine karar vermek için Nevada'da mahkemeye başvurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/medya-patronu-rupert-murdoch-cocuklarindan-saygi-gostergesi-100er-milyon-dolar-vermelerini-istedi-1088129534.html

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