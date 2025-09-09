https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/meteoroloji-saganak-icin-saat-verdi-il-il-hava-durumu-1099208768.html

Meteoroloji sağanak için saat verdi: İl il hava durumu

Meteoroloji sağanak için saat verdi: İl il hava durumu

İstanbul'un kuzeyi, Kırklareli, Karadeniz, Antalya iç kesimleri ve İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak bekleniyor. Marmara serinliyor, sıcaklıklar 20-30°C arası.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Eylül Salı günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı Marmara'da düşerken İç Anadolu ve Karadeniz'de 20'li derecelerde seyredecek. Öğle saatlerinden itibaren Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Karabük, Kastamonu, Malatya, Tunceli, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, İç Anadolu ve Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

