Meteoroloji sağanak için saat verdi: İl il hava durumu
Meteoroloji sağanak için saat verdi: İl il hava durumu
İstanbul'un kuzeyi, Kırklareli, Karadeniz, Antalya iç kesimleri ve İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak bekleniyor. Marmara serinliyor, sıcaklıklar 20-30°C arası.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Eylül Salı günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı Marmara'da düşerken İç Anadolu ve Karadeniz'de 20'li derecelerde seyredecek. Öğle saatlerinden itibaren Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Karabük, Kastamonu, Malatya, Tunceli, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, İç Anadolu ve Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
Meteoroloji sağanak için saat verdi: İl il hava durumu

9 Eylül Salı günü hava durumu: Marmara’da sıcaklıklar düşüyor, İstanbul ve Kırklareli kuzey kıyıları yağmurlu. Antalya iç kesimleri, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Malatya ve Erzincan’da sağanak var. İstanbul'da sıcaklık 27, Ankara'da 24 ve İzmir’de 32 derece olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Eylül Salı günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı Marmara'da düşerken İç Anadolu ve Karadeniz'de 20'li derecelerde seyredecek.
Öğle saatlerinden itibaren Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Karabük, Kastamonu, Malatya, Tunceli, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, İç Anadolu ve Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MARMARA

Çanakkale – 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Edirne – 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İstanbul – 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu; sabah saatlerinde kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
Kırklareli – 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu; sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar – 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Denizli – 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir – 32°C
Az bulutlu
Manisa – 32°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Adana – 32°C
Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya – 32°C
Parçalı ve çok bulutlu; iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur – 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Hatay – 30°C
Parçalı ve çok bulutlu; kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Ankara – 24°C
Az bulutlu ve açık; zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Çankırı – 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Eskişehir – 26°C
Az bulutlu ve açık; zamanla parçalı bulutlu
Konya – 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu – 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
Düzce – 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
Sinop – 29°C
Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak – 25°C
Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 28°C
Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Artvin – 23°C
Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun – 28°C
Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon – 25°C
Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu; kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars – 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Malatya – 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van – 27°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 35°C
Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 32°C
Az bulutlu
Mardin – 30°C
Az bulutlu ve açık
Siirt – 34°C
Az bulutlu ve açık
