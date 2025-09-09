Meteoroloji sağanak için saat verdi: İl il hava durumu
Meteoroloji sağanak için saat verdi: İl il hava durumu
© AA / Didem Mente
9 Eylül Salı günü hava durumu: Marmara’da sıcaklıklar düşüyor, İstanbul ve Kırklareli kuzey kıyıları yağmurlu. Antalya iç kesimleri, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Malatya ve Erzincan’da sağanak var. İstanbul'da sıcaklık 27, Ankara'da 24 ve İzmir’de 32 derece olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Eylül Salı günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı Marmara'da düşerken İç Anadolu ve Karadeniz'de 20'li derecelerde seyredecek.
Öğle saatlerinden itibaren Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Karabük, Kastamonu, Malatya, Tunceli, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, İç Anadolu ve Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
MARMARA
Çanakkale – 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Edirne – 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İstanbul – 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu; sabah saatlerinde kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
Kırklareli – 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu; sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı
EGE
Afyonkarahisar – 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Denizli – 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir – 32°C
Az bulutlu
Manisa – 32°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Adana – 32°C
Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya – 32°C
Parçalı ve çok bulutlu; iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur – 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Hatay – 30°C
Parçalı ve çok bulutlu; kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Ankara – 24°C
Az bulutlu ve açık; zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Çankırı – 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Eskişehir – 26°C
Az bulutlu ve açık; zamanla parçalı bulutlu
Konya – 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu – 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
Düzce – 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
Sinop – 29°C
Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak – 25°C
Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 28°C
Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Artvin – 23°C
Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun – 28°C
Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon – 25°C
Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu; kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars – 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Malatya – 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van – 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 35°C
Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 32°C
Az bulutlu
Mardin – 30°C
Az bulutlu ve açık
Siirt – 34°C
Az bulutlu ve açık
