Kamçatka'da denizden İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Amerikan savaş jeti çıkarıldı
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir Amerikan avcı uçağının enkazı bulundu ve su yüzeyine çıkarıldı. 08.09.2025, Sputnik Türkiye
Yetkililer, uçağın 1945 yılında eğitim uçuşu sırasında düşen Bell P-63 Kingcobra tipi bir savaş uçağı olduğunu belirtti.Uçağın enkazı, Kamçatka'nın güneydoğusundaki Vestnik Körfezi'nde, yaklaşık 80 yıl sonra, Rusya Coğrafya Derneği ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü bir keşif seferi sırasında bulundu.Bell P-63 Kingcobra tipiUçak, 1945 yılında Sovyetler Birliği'ne gönderilen ve savaş sırasında kullanılan bir avcı uçağı olarak açıklandı. Uçağın enkazının bulunduğu bölge, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya karşı yürüttüğü operasyonlar sırasında, Amerikan uçaklarının acil iniş yapmak zorunda kaldığı ve bazılarının düşerek enkazlarının kaldığı bir bölgeydi.
